Horoskop: Bei diesen drei Sternzeichen kriselt es jetzt in der Liebe – und Pluto ist schuld daran!

Räumt er die Spülmaschine falsch ein oder hat sie zu wenig Zeit für ihn? Irgendwelche Streitpunkte gibt es ja in jeder Beziehung. Aber solche Kleinigkeiten lassen sich hoffentlich klären und führen selten zu einer Trennung. Doch das Horoskop stellt uns jetzt vor ganz neue Herausforderungen in der Partnerschaft. Denn Pluto, der in der Astrologie unter anderem für Tod, Wiedergeburt und Transformation steht, ist seit Anfang Mai rückläufig. Und das auch noch bis zum 11. Oktober.

In diesem doch recht langen Zeitraum sollten vor allem drei Sternzeichen ihre Liebesbeziehung ganz genau im Blick behalten. Pluto könnte dafür sorgen, dass mindestens einer der Partner beginnt, sein Leben und damit auch das Verhältnis zum Liebsten zu hinterfragen. Streit und Trennung könnte die Folge sein. Also aufgepasst, wenn du laut Horoskop zu folgenden drei Sternzeichen gehörst.

Horoskop: Steht eine Trennung bei diesen Sternzeichen bevor?

Eigentlich stehen die Löwen gerne im Mittelpunkt, besagt ihr Horoskop. Doch in einer Partnerschaft sollte alles auf Augenhöhe geschehen. Wenn das nicht der Fall ist, könnten schnell Probleme wie fehlendes Vertrauen oder Machtspielchen aufkommen. Und jetzt funkt auch noch Pluto dazwischen! Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht für beide Seiten, sich jetzt auf klärende Gespräche einzulassen und so die vielleicht schon lange kriselnde Beziehung doch noch zu retten.

Auch der Skorpion hat es in nächster Zeit nicht leicht. Ihn holen Probleme oder Menschen aus der Vergangenheit wieder ein. Die Dynamik in der Partnerschaft oder auch zwischen dem Skorpion und einem wichtigen Familienmitglied hat anscheinend schon seit Langem Risse. Ungelöste Konflikte liegen in der Luft. Wichtig für den Skorpion ist jetzt vor allem, dass er versucht, seinem Gegenüber die eigenen Grenzen und Wünsche aufzuzeigen. Mit etwas Glück lassen sich so alte Wunden schon bald schließen.

Der Wassermann hat harte Monate vor sich

Wer bin ich? Was will ich? Es klingt eigentlich so logisch und klar. Aber es gibt viele Menschen, die sich ihrer eigenen Identität unsicher sind und immer noch nach dem Sinn des Lebens suchen. Laut Horoskop könnte sich der Wassermann vor allem in Zeiten des rückläufigen Plutos solch wichtige Fragen stellen.

Doch dabei darf er den Partner nicht vergessen. Denn jede Veränderung im eigenen Leben hat auch Auswirkungen auf die Liebsten. Am besten sollten Wassermänner offen über ihre Gedanken, Ideen und Pläne sprechen. So haben sie eine gute Chance, dass die Beziehung in dieser kritischen Zeit nicht den Bach runtergeht.

