Mars entfaltet seine volle Kraft – das wirkt sich auf dein Horoskop aus

Den Sternzeichen steht so einiges bevor, denn am Freitag (31. Oktober) entfaltet sich der Mars und das macht sich insbesondere im Horoskop bemerkbar. Am Ende des Monats müssen drei Sternzeichen mit einigen Veränderungen in allen Bereichen ihres Lebens rechnen – sei es in der Liebe, im Beruflichen oder im Privaten.

Einen regelrechten Höhepunkt in Bezug auf Leidenschaft und Romantik erlebt der Widder. Dank des Einflusses des Mars verspricht das Horoskop dem Sternzeichen besondere Momente mit einem ganz besonderen Menschen. Menschen mit diesem Sternzeichen werden sich fühlen, als wären sie frisch verliebt.

Horoskop hat eine besondere Chance für den Wassermann

Widder, die in einer Beziehung leben, werden sich ihrem Partner so nah fühlen wie selten zuvor – und diesen Moment sollten sie nun nutzen, um die Beziehung zu stärken. Doch auch Singles erleben ein plötzliches Hochgefühl und sind gerade jetzt besonders offen dafür, jemanden Neuen in ihr Leben zu lassen.

Auch mit dem Wassermann hat das Horoskop momentan so einiges vor. Wenn der Merkur am Freitag in die richtige Position rückt, wird dies einen großen Einfluss auf das Sternzeichen haben. Wassermänner haben jetzt die Möglichkeit, auf Momente ihrer Vergangenheit zurückzublicken und diese reflektierend zu betrachten – mit einem aufschlussreichen Ergebnis.

Zwillinge sollten Entscheidungen überdenken

Das Horoskop empfiehlt jedem mit diesem Sternzeichen, eine Bilanz aus der Vergangenheit zu ziehen. Man sollte sowohl positive als auch negative Momente reflektieren und daraus Konsequenzen ziehen. Wer diesem Rat folgt, kann gestärkt in den November starten.

Ganz anders sieht es derzeit für den Zwilling aus. Der Herrscherplanet des Sternzeichens, der Merkur, übt jetzt seinen Einfluss auf den Zwilling aus – allerdings mit schweren Konsequenzen. Das Horoskop warnt den Zwilling davor, dass Unsicherheiten und plötzliche Sorgen auf ihn zukommen könnten.

Von diesen Gefühlen sollte sich der Zwilling jedoch nicht verunsichern lassen. Das Horoskop rät dazu, sich nicht von diesen Ängsten und Unsicherheiten leiten zu lassen. Zwillinge sollten gerade jetzt keine wichtigen Entscheidungen treffen. Bevor sie sich zu etwas entschließen, das sie später bereuen könnten, sollten sie sich die Zeit nehmen, dies gründlich zu überdenken.