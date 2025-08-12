Liebesglück pur! DIESE Sternzeichen schweben im August auf Wolke Sieben

Romantische Spaziergänge im Wald, Candle-Light-Dinner bei Kerzenschein oder den Tag gemütlich, kuschelnd auf der Couch verbringen – hach, Liebe kann sooo schön sein! Und gleich drei Sternzeichen schweben im August besonders auf Wolke sieben, wie das Horoskop weiß.

Gerade im Sommer, wo zahlreiche Menschen viel und draußen unterwegs sind, schlägt Amor gnadenlos zu. Egal ob auf einer Party, über Freunde oder per Dating-App: Ein heißer Sommer-Flirt kann die Stimmung heben. Nun neigt sich die heiße Jahreszeit langsam, aber sicher dem Ende zu – und drei Sternzeichen drücken noch einmal ordentlich auf die Liebes-Tube!

Nur ein schneller Flirt oder die Liebe des Lebens?

Ab dem 12. August regnet es ordentlich Liebes-Glück – unter anderem für den Löwen. Die Konstellation von Venus und Jupiter sorgt für eine starke Anziehungskraft und viel Glück in der Liebe. Jetzt ist der perfekte Moment, um zu daten! Und wer weiß – vielleicht endet der Sommer für dich mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin an der Seite. Oder bleibt es nur bei einem heißen Sommer-Flirt?

Und auch Jungfrauen befinden sich in diesen Tagen im absoluten Liebes-Taumel. Glücksplanet Jupiter deutet auf eine gute Partnerschaft und Liebe hin – insbesondere ab dem 12. August. Wenn du bereits in einer Beziehung bist, könnte sie jetzt neuen Aufschwung genießen. Wie wäre es mit einem Kurz-Urlaub mit deinem Schatz? Aber auch, wer sich gerade nicht in einer Beziehung befindet, wird voll auf seine Kosten kommen. Eine abenteuerliche Begegnung steht an – Knisteralarm!

Auch bei den Zwillingen knistert es

Für Zwillinge regnet es ab dem 20. August besonders viel Liebe. Die Mond-Venus-Kombination am 20. August verstärkt das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Harmonie. Du sehnst dich nach Geborgenheit von deinem Partner oder deiner Partnerin? Merkur verbessert die Kommunikation innerhalb der Beziehung.