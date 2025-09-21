Wochenhoroskop warnt: Diesen Sternzeichen stehen jetzt innere Kämpfe bevor

Arbeit, Überstunden, Haushalt, Kinder … Der Alltag bringt für viele Menschen schon genug Aufgaben und Stress mit sich. Da kann man auf zusätzliche Probleme gut und gerne verzichten. Doch gleich fünf Sternzeichen stehen in der Woche vom 22. bis 28. September laut Horoskop innere Kämpfe bevor.

Welches Sternzeichen an welcher Front zu kämpfen hat und wie man möglichst unbeschadet da herauskommt, liest du in unserem Wochenhoroskop.

Wochenhoroskop warnt diese Sternzeichen

Zwar ist der Widder für seinen Mut und seine Energie bekannt, doch rund um die Tagundnachtgleiche am 22. September ist ihm sogar eine innerliche Balance vergönnt. Das klingt doch erstmal positiv. Aber das war leider noch nicht alles: Denn am 24. September fordert Pluto seelische Themen ein. Die Auseinandersetzung damit gleicht einem inneren Kampf. Und auch wenn Geduld schwerfällt, jetzt sind weiterhin innere Ruhe und weniger Aktionismus gefragt.

Dem Löwen wird dagegen regelrecht die Energie entzogen, das liegt vor allem an der Sonne-Neptun-Konstellation. Das Risiko für eine Erschöpfung ist am 23. September daher besonders groß, weiß das Horoskop. Und als ob das noch nicht reicht: Ab dem 24. September sorgen Mars und Pluto obendrein noch für Spannungen in Beziehungen und einhergehender Überforderung. Na toll! Löwen sollten also Selbstfürsorge in der gesamten Woche zum Pflichtprogramm machen.

Auch dem Krebs sind Sonne und Neptun nicht besonders wohlgesonnen. Schnell kann es zu einer Art Selbsttäuschung in Liebesdingen kommen. Hier hilft nur knallharter Realismus, um wieder klar zu sehen und Enttäuschungen zu vermeiden. Am 24. September schenken Mars und Pluto dem Krebs aber wieder neue Kraft.

Auch Steinbock und Wassermann sind geschwächt

Und wie sieht das Horoskop der Woche für den Steinbock aus? Bereits ab Sonntag (21. September) könnte es kritisch werden für das Erdzeichen. Und das zieht sich bis mindestens Dienstag (23. September) durch. Sonne-Saturn warnt dieser Tage vor Überlastung. Obendrein folgt am 27. September durch die Mond-Venus-Konstellation noch Beziehungsstress. Erst ab dem 29. September wird es wieder ruhiger und es könnten sich sogar berufliche Erfolge zeigen. Nichtsdestotrotz: Die Woche kostet ordentlich Substanz!

Der Wassermann sollte dagegen vor allem auf seine Gesundheit achten. Diese könnte am 27. September durch Mond und Uranus geschwächt sein. Dabei geraten auch hilfreiche Routinen schnell durcheinander. Nervosität und Instabilität drohen dem Luftzeichen jetzt. Ab dem 28. September schenkt Merkur dir aber neue Kraft und du kannst deine Balance wieder herstellen.