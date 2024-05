Horoskop: Vorsicht vor rosaroter Brille! Diese 3 Sternzeichen fallen im Juni auf die falsche Person rein

Toxische Beziehungen können dich in fast jedem Lebensbereich heimsuchen. Sei es im Berufsleben oder privat, in der Liebe oder im Freundeskreis – es gibt immer eine Person, die du besser nie kennengelernt hättest. Darum warnt das Horoskop jetzt auch davor, sich wiederholt auf solche Personen einzulassen.

Sie rauben dir deine Zeit und Energie und lassen dich dann ausgezehrt zurück. Genau auf so eine Person könnten drei Sternzeichen im Juni treffen – und womöglich auf sie hereinfallen. Sie sollten nun besser auf ihr Horoskop hören.

Horoskop: Diese Sternzeichen begegnen im Juni einer toxischen Person

Wer schon einmal in einer toxischen Beziehung feststeckte, der weiß, wie anstrengend das sein kann – vor allem, da wieder herauszukommen. Oft hat man vor allem in einer frischen Liebesbeziehung die rosarote Brille an und erst später fällt einem auf, wen man sich da angelacht hat. Und dann hat diese Person bereits großen Einfluss auf das eigene Leben.

Besonders drei Sternzeichen sollten jetzt im Juni darauf achten, sich nicht auf solche Menschen einzulassen. Dazu zählen Krebs-Geborene. Sie sind für ihr vertrauensvolles Wesen bekannt, was ihnen besonders jetzt jedoch zum Verhängnis werden könnte. Denn so merken sie nicht sogleich, wenn sich jemand in ihr Leben einnisten will, der keine guten Absichten hegt.

Krebse könnten im Juni auf eine Person treffen, die nur von der Bekanntschaft mit ihnen profitieren will. Und sie dürfte erst wieder verschwinden, wenn sie alles aus dieser Beziehung für sich herausgeholt hat. Krebse sollten daher aufpassen, nicht ausgenutzt zu werden.

Horoskop: Diese Sternzeichen müssen sich im Juni schützen

Doch nicht nur Krebse befinden sich im Juni in der Opferposition, sondern auch Fische. Ihre sensible Seite wird herausgefordert. Weil sie für jeden ein offenes Ohr haben und sich in die Situation von anderen gut hineinversetzen können, könnte das von anderen ausgenutzt werden. Eine Person könnte ihnen diese Energie rauben und mit ihren Problemen erdrücken. Fische müssen jetzt deutlicher Grenzen setzen und auf sich achten.

Falsche Kontakte könnten auch die Waage im Juni aus dem Gleichgewicht bringen. Sie sind besonders im Berufsleben betroffen. Ein Kollege könnte sich jetzt auf die faule Haut legen, dich alles alleine erledigen lassen und am Ende das Lob kassieren. Auch Waage-Geborene sollten jetzt aufpassen, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden.