Pure Herbst-Tristesse! Wochenhoroskop sagt inneren Kampf voraus

Ein Blick in die Sterne verrät vielen Menschen, wie es um sie steht und vor allem, was in der Zukunft auf sie wartet. Zukünftige Schicksale können von den jeweiligen Horoskopen abhängen. So auch der Ausblick in die kommende Woche.

Denn das Wochenhoroskop für die vorletzte Oktober-Woche (20. bis 26. Oktober) hat vor allem für drei Sternzeichen bittere Nachrichten parat: Für SIE könnte es laut des Horoskops eine harte Woche werden.

Bitterer Ausblick des Wochenhoroskops

Der Herbst ist im vollen Gange, der Winter rückt immer näher. Dass die Tage wieder kürzer und dunkler werden, merken viele Menschen auch an ihrem Gemüt. So haben einige in diesen Tagen oft auch mit sich selbst zu kämpfen.

Beispielsweise alle Jungfrauen. Mit dem Einfluss des Saturns könnte es in den kommenden Tagen, besonders in Richtung des Wochenendes zu einer mentalen Schwere kommen. So könnte man sich schnell den Kopf über Kleinigkeiten zerbrechen. Alle Jungfrauen sollten sich ablenken, um das kleine oder größere mentale Tief zu überstehen.

Ähnlich sieht es bei allen Löwen aus. Der Mix Saturn und Pluto lässt für sie nichts Gutes erahnen. Auch hier könnte es zu mentalen Tiefpunkten kommen. Achte auf Selbstfürsorge und vermeide Überlastung, ist die Devise!

Selbstzweifel bei allen Fischen?

Und auch die Menschen, die zwischen dem 20. Februar und dem 20. März geboren und so von Sternzeichen Fisch sind, sollten in der kommenden Woche auf sich acht geben. Hier könnte vor allem die Unsicherheit der eigenen Person und mögliche Selbstzweifel eine große Rolle spielen.

In den kommenden Tagen sollten alle Jungfrauen, Löwen und Fische also auf sich achten und sich selbst in den Vordergrund stellen. Denn das Wochenhoroskop prognostiziert ein Herbsttief zum Ende des Oktobers, ehe es im November dann wieder ganz anders aussehen könnte.