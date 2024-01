Horoskop: Diese drei Sternzeichen starten im Januar auf der Überholspur

Wow! Drei Sternzeichen steht ein phänomenaler Januar bevor. Ihr Horoskop verspricht ihnen viele neue Möglichkeiten und Chancen. Was für ein fantastischer Start ins neue Jahr!

Hier stehen wirklich alle Planeten und Sterne an der richtigen Stelle. Ob Glück in der Liebe, Erfolg im Job oder Motivation zur Selbstverwirklichung – für diese Sternzeichen hat das Horoskop nur Gutes im Sinn. Ob du auch zu den glücklichen Auserwählten gehörst, erfährst du hier in unserem Artikel.

Horoskop: Diese 3 haben den perfekten Januar

Gleich richtig ins neue Jahr starten – das würde sich sicherlich jeder wünschen. Doch richtig gut läuft der Januar nur für diese drei Sternzeichen: Jungfrau, Löwe und Steinbock. Aber keine Sorge, auch für die anderen muss es nicht unbedingt schlecht laufen. Nur eben nicht so formidabel wie für die Jungfrau.

Sie kann im Januar vor allem in der Liebe vieles wagen. Lass dich auf ein Blind Date ein, probiere im Bett mal etwas Neues aus und trau‘ dich was. Im Januar beweist die Jungfrau Mut und erlebt einen Boost für ihr Selbstbewusstsein. Du musst dich nicht mehr verstecken und kannst endlich für deine Bedürfnisse einstehen. Jungfrauen können den Januar in vollen Zügen genießen und sich auf eine neue Liebe einlassen.

Auch Löwen können im Januar richtig durchstarten, jedoch weniger bei der Liebe als im Job. Die neugewonnene Energie durch Merkur sorgt für Motivation und Erfolge auf der Arbeit. Aber natürlich kommt die Liebe auch nicht zu kurz.

Steinböcke können jedoch an einem ganz anderen Ende punkten. Und zwar finden sie nun die Motivation, Dinge zu tun, die ihnen guttun. Sei es mehr Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren und sich nicht mehr unnötig stressen zu lassen. Das alles macht Uranus möglich.

Setze jetzt dich als Priorität. Denn wenn du glücklich bist, kannst du auch andere glücklich machen. Und dann wird 2024 auch dein Jahr.