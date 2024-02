Horoskop für Februar sagt Höhenflug voraus – diese Sternzeichen haben die Zeit ihres Lebens

Der gerade begonnene Monat Februar ist nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil er einen Tag länger ist als sonst. Für einige von uns bedeutet er auch einen besonders erfreulichen zweiten Monat.

Gerade diese drei Sternzeichen haben laut Horoskop einen fantastischen Februar 2024 vor sich. Bist du dabei?

Horoskop: Mega-Februar für diese 3 Sternzeichen

Im Februar stehen die Sterne besonders günstig für das Sternzeichen Schütze. Kurz vor dem Frühling erwachen im Schützen positive Gefühle, die sich durch den ganzen Monat ziehen. In diesem Monat kommt für das Sternzeichen alles langsam in Gang und selbst gesteckte Ziele werden erreicht. Dieses Gefühl der Leichtigkeit führt dazu, dass der Schütze Chancen erkennt und für sich nutzt. Das Warten hat ein Ende!

Auch Wassermänner können sich laut Horoskop auf diesen Monat freuen. Gerade vor dem besonderen Neumond und Merkur, Mars und Venus spüren Wassermänner viel Energie in sich. Diese können sie sowohl beruflich als auch privat für sich nutzen. So reiten sie auf einer Welle des Glücks und können viele Menschen mit ihrer guten Laune anstecken.

Lebenslustiger Monat mit vielen Höhen

Das dritte Sternzeichen, das laut Horoskop im Februar eine fantastische Zeit vor sich hat, sind die Fische. Vor allem in Sachen Liebesglück können sich Menschen mit diesem Sternzeichen freuen. Denn sie erfahren nicht nur Liebe und Zuneigung, sondern können auch viel Liebe verschenken und in Selbstliebe schwelgen. Aus diesem Grund ist der Februar ein Monat der Geborgenheit für die Fische.

Die Sternzeichen Schütze, Wassermann und Fische haben also einen fantastischen Monat vor sich. Der Februar ist nicht nur der Monat der Höhenflüge für diese drei Sternzeichen, sondern auch der Karnevalsmonat in NRW. Wenn du wissen willst, ob du laut deinem Horoskop an Karneval großes Liebesglück haben wirst, dann lies diesen Artikel.