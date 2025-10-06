Absolut tiefenentspannt: Diese Sternzeichen ruhen komplett in sich

Glück und Harmonie – das sind wahrscheinlich die Dinge, die sich die meisten Menschen erhoffen, wenn sie in ihr Horoskop für die nächsten Tage blicken. Der Kosmos muss einem ja nicht immer gleich einen Lotto-Gewinn, eine Beförderung oder die große Liebe voraussagen. Oft sind es auch die kleinen Dinge im persönlichen Alltag, die für ein entspanntes Wohlbefinden sorgen können.

Besonders drei Sternzeichen profitieren in diesen Tagen von dieser inneren Ausgeglichenheit, die je nach Situation neue Energien freisetzen kann.

Diese Sternzeichen erleben innere Ruhe

Hier erfährst du, welche Sternzeichen diese Harmonie aktuell am deutlichsten empfinden.

Zwilling (21. Mai bis 21. Juni)

Schon seit mehreren Wochen steht der Uranus im Sternzeichen Zwilling, im November wird er ins Zeichen Stier wechseln. Doch auf den letzten Metern können Zwilling-Geborene noch vom Einfluss des Planeten profitieren.

Der 6. Oktober ist für sie ein absoluter Glückstag, der gute Laune und neue Impulse liefert. Der ideale Zeitpunkt, um neue Dinge auszuprobieren, einem neuen Hobby eine Chance zu geben oder den Grundstein für neue Projekte zu legen. Jetzt kannst du deine kreative Ader voll ausleben.

Krebs (21. Juni bis 22. Juli)

Obwohl Pluto aktuell im Zeichen Wassermann und Neptun im Zeichen Widder stehen, wirken sie sich auch auf Krebse aus. Beim sensiblen Wasserzeichen macht sich ein intensives Gefühl von Harmonie, Glück und innerer Balance breit, dass sich spürbar auf den Alltag auswirken könnte.

So legen Krebs-Geborene in diesen Tagen hohen Wert darauf, in zwischenmenschlichen Beziehungen besonders feinfühlig zu agieren und die Nähe zu ihren Liebsten besonders zu pflegen.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Der Saturn steht aktuell im Sternzeichen Fische – und der liegt im Tierkreis direkt gegenüber vom Sternzeichen Jungfrau. In der Astrologie spricht man hier von einer „Opposition“. Klingt nach Konflikt, bedeutet für Jungfrau geborene aktuell aber eher, einen gesunden Realitätscheck zu machen.

Gesundheit, Pflichtbewusstsein, Disziplin und mentale Stärke stehen aktuell im Vordergrund. Man achtet auf sich, baut positive Routinen auf – und bekämpft so effektiv Stress und Unausgeglichenheit im Alltag.