Sternzeichen voller Glück! Das ist dein Glückstag im September 2025

Im September warten wieder einige Glückstage. Im Horoskop kristallisieren sich stets drei besondere Tage je Sternzeichen heraus, an denen intensive Energien zur Verfügung stehen, die ihnen im Beruf, in der Liebe und auch in der Selbstverwirklichung unterstützend zur Seite stehen.

Wann deine Glückstage im September 2025 anstehen, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Die Glückstage für alle Sternzeichen

Im September warten auf jedes Sternzeichen jeweils drei Glückstage. Diese können dich in Sachen Liebe, Karriere und persönlicher Entwicklung weiterbringen.

Widder: 8., 16., 21.

Für den Widder stehen alle Zeichen auf Fortschritt und Selbstverwirklichung. Sie können ihre Ziele mit voller Leidenschaft verfolgen. Besonders am 16. ist ihr Energielevel auf hohem Niveau – perfekt, um wichtige Entscheidungen zu treffen oder Projekte anzugehen. Und am 21. dürfte ihnen dann einfach alles gelingen.

Stier: 10., 12., 17.

Jetzt wird es romantisch. Am 10. September steht ein Tag für Beziehungen und Liebesdinge an. Doch auch die Karriere wird gefördert. Zur Mitte des Monats erlangt der Stier mentale Klarheit und wird besonders brillante Lösungen finden.

Zwillinge: 8., 14., 25.

Auf Zwillinge warten im September aufregende Abenteuer und neue Chancen. Sie könnten Besonderes erleben und tollen Menschen begegnen. Tiefgehende Gespräche offenbaren neue Perspektiven auf das eigene Leben. Am 25. September schenkt dir Venus kleine Freuden im Alltag.

Krebs: 4., 15., 21.

Harmonie in der Beziehung, einen klaren Kopf, um wichtige Lebensentscheidungen zu treffen und die Energie für einen Neuanfang warten im September auf den Krebs.

Löwe: 16., 17., 27.

Für Löwen sieht es nach einem erfolgreichen Monat aus. Ihr Charisma zieht die richtigen Leute an – auch in der Liebe. Ihre selbstbewusste Führung inspiriert andere – besonders am 17. September. Und zum Ende des Monats finden Löwen in sich selbst die Zuversicht, dass es beruflich für sie bergauf gehen wird.

Jungfrau: 4., 12., 21.

Eine ordentliche Portion Motivation schenkt der Saturn der Jungfrau am 4. September. Sie sprüht nur so vor Energie und Optimismus. Es folgen berufliche Erfolge und am 21. September gewinnen Jungfrauen die innere Stärke für einen Neuanfang.

Waage: 14., 21., 22.

Im September steht für die Waage alles auf Harmonie – sowohl in der Liebe als auch bei der inneren Balance. Venus fördert Liebes- und Freundschaftsbeziehungen. Am 21. September können Waagen klarsehen und sollten diesen Tag für wichtige Gefühlsentscheidungen nutzen. Und die Tagundnachtgleiche sorgt für den nötigen Ausgleich in ihrem Leben.

Skorpion: 8., 24., 29.

Pluto sorgt für berufliche Erfolge, Zielstrebigkeit und Fortschritt. Der 24. September bringt emotionale Klarheit und am 29. setzen Skorpione ungeahnte Energien frei, die sie für ein großes Herzensprojekt nutzen können.

Schütze: 16., 25., 29.

Abenteuer, Leidenschaft, Energie und Entschlossenheit – der September bietet einige Glückstage, an denen Schützen voll aufdrehen können. Am 25. September erhalten sie die notwendige Weitsicht, um noch viel mehr zu erreichen.

Steinbock: 16., 29., 30.

Steinböcke schreiten stets zielstrebig voran, doch sollten sie den 16. September für leidenschaftliche Momente nutzen und sich auch kreativ ausleben. Am 29. September steht dann wieder beruflicher Erfolg auf dem Programm. Am Tag darauf wartet ein guter Tag für Entscheidungen.

Wassermann: 4., 17., 28.

Am 4. September erwacht im Wassermann die Abenteuerlust. Sie wollen Neues entdecken und gewinnen Energie für ihr nächstes Projekt. Im September trifft das Luftzeichen die richtigen Entscheidungen und findet zum Ende des Monats die nötige Kreativität und Inspiration, um brillante Geistesblitze umzusetzen.

Fische: 4., 13., 27.

Mut, Inspiration und Stärke – Fische haben im September Saturn und Pluto auf ihrer Seite. So trauen sie sich, zu Beginn des Monats wichtige Veränderungen zu wagen und zum Ende große Schritte in ihrer Karriere und ihrem Privatleben zu gehen. Der 13. September bringt besonders viel Glück und künstlerisches Geschick.