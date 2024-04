Horoskop: Gefühle fahren Achterbahn – zwei Sternzeichen bekommen Botschaft von Ex-Affäre

Das Horoskop zweier Sternzeichen hat es im April in sich: Denn eine besondere Nachricht bringt die Gefühlswelt dieser beiden jetzt komplett ins Schwanken. Nach einer langen Funkstille meldet sich eine frühere Liebschaft wieder.

Und das kann zu vielen Problemen – oder auch zu großem Glück führen. Da kommt es ganz auf die persönliche Situation an.

Horoskop: Der Widder bekommt Nachrichten aus der Vergangenheit

Was würdest du denken, wenn sich dein oder deine Ex nach langer Zeit mal wieder bei dir melden würde? Würdest du dich freuen, weil du still und heimlich noch Gefühle hegst? Vielleicht ist genau das der Anfang eines Neubeginns. Oder wärst du genervt, weil du längst in einer neuen, glücklichen Beziehung bist? So oder so könnte es nach so einer Nachricht kompliziert werden. Aber welche Sternzeichen sind es nun, denen das Horoskop so eine aufwühlende Botschaft im April voraussagt?

Das erste Sternzeichen, das eine Nachricht erwarten kann, ist der Widder. Zurzeit ist der Merkur rückläufig, da ist es gar nicht so abwegig, dass sich jemand aus der Vergangenheit meldet. Doch was möchte dieser jemand? Hat er nur gute Hintergedanken oder könnte er vielleicht sogar mit den Gefühlen des Widders spielen? Das wird erst die Zeit zeigen. Aber Widder-Geborene sollten jetzt unbedingt ihren Kopf einschalten und sich nicht vom Herzen auf einen falschen Weg leiten lassen. Das Bauchgefühl hat meistens recht.

Schützen müssen sich auf was gefasst machen

Das Horoskop für den Schützen meldet vor allem um den Vollmond (24. April) herum ein waschechtes Gefühlschaos an. Wenn sich die alte Liebelei per Nachricht unerwartet wieder ins eigene Leben mischt, kann das alles bedeuten.

Beim Schützen leben dadurch auf jeden Fall schnell wieder alte Gefühle auf. Die Erinnerungen an eine schöne Zeit lassen ihn nicht mehr los. Daher sind Schütze-Geborene jetzt auch offen für einen Neuanfang. Aber auch hier sei geraten: Besser zweimal überlegen, ob das Aufwärmen einer alten Beziehung wirklich das Beste für die Zukunft ist.

