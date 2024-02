Horoskop: Karneval und Valentinstag – doppelt heißer Februar für diese drei Sternzeichen

Für Liebessuchende, die sich nach astrologischem Rat sehnen, könnte das Horoskop für den Februar 2024 besonders interessant sein.

Während Karneval und Valentinstag diesen Monat zu einem Fest der Liebe und des Feierns machen, scheinen einige Sternzeichen in besonderem Maße von Amors Pfeilen begünstigt zu sein. Die Venus wirkt auf diese Zeichen besonders stark, sodass Flirts und romantische Begegnungen vorhergesagt werden.

Horoskop: Nicht nur bei Widder-Singles knistert es

Das Sternzeichen Widder kann sich im Februar auf einen wahren Liebesreigen freuen, der durch die ausgelassene Atmosphäre des Karnevals und die romantische Stimmung des Valentinstags noch verstärkt wird. Das Horoskop legt nahe, dass Widder-Singles von neuen Begegnungen und der Chance auf eine aufkeimende Beziehung profitieren könnten. Insbesondere sobald der Monat sich dem Ende zuneigt.

Auch Krebse sollten das Horoskop für den Februar gespannt zur Kenntnis nehmen. Karneval und Valentinstag kreieren ein Ambiente, das es diesem Sternzeichen ermöglicht, soziale Kontakte zu knüpfen und die Freuden des Single-Lebens zu feiern. Romantik und Leidenschaft sind ebenfalls in Hülle und Fülle vorhanden. Eine hervorragende Gelegenheit für Krebse, aufzublühen und sich vielleicht sogar zu verlieben.

Stürmische Zeit für Sternzeichen Waage

Im Zeichen der Waage verspricht das Horoskop für den Februar eine besonders stürmische und romantische Zeit. Karneval und Valentinstag formen den perfekten Hintergrund für eine Liebesgeschichte, die so heftig und überschwänglich sein könnte, dass sie aus einem Film stammen könnte. Waagen können die Früchte einer wahrscheinlich intensiven Beziehung ernten, die sich mit einer Prise Glück aus einer flüchtigen Romanze entwickeln kann.

Valentinstag, der am 14. Februar gefeiert wird, ist weltweit als Tag der Liebe bekannt. Ursprünglich zum Gedenken an den Heiligen Valentin von Terni ins Leben gerufen, hat sich der Tag zu einem jährlichen Anlass entwickelt, an dem Liebende einander ihre Zuneigung ausdrücken. Dies geschieht mit Geschenken, Karten und romantischen Gesten. Der Valentinstag ist ein Symbol für Romantik und Partnerschaft. Ein Tag, an dem sich Verliebte ihre gegenseitige Wertschätzung und Hingebung zeigen. In diesem Jahr vielleicht für noch mehr Menschen mit den Sternzeichen Waage, Widder und Krebs.

Karneval ist ein Fest des Überflusses und der Ausgelassenheit vor Beginn der Fastenzeit. Traditionell mit farbenfrohen Paraden, Kostümen und Masken assoziiert, ist der Karneval eine Zeit, in der soziale Hierarchien aufgehoben wird. Generell herrscht eine heitere, oft wilde Stimmung. Laut Horoskop haben die Sternzeichen Waage, Widder und Krebs in diesem Jahr beste Chancen, sich beim Tanzen, Singen und Feiern auch direkt noch zu verlieben.