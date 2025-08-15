Glückstage im August! Doch nur 3 Sternzeichen schwimmen auf der Erfolgswelle

Die zweite August-Hälfte bringt für einige Sternzeichen besonders starke kosmische Unterstützung. Sonne, Mond, Venus, Merkur und Mars wirken wie Booster – vor allem drei Sternzeichen spüren diese Glücksenergie ganz besonders.

Wer also Löwe, Jungfrau oder Waage sind, sollte die Tage zwischen dem 18. und 27. August unbedingt nutzen. Hier verspricht das Horoskop im August nämlich eine besondere Welle des Erfolgs. Neugierig?

Löwen und Jungfrau mit neuer Energie

Die Löwe-Saison präsentiert sich in Höchstform. Rund um den 18. August profitieren Löwen besonders stark. Sonne und Mond wirken gemeinsam und schenken Energie, Klarheit und gute Laune. Deine Vorhaben lassen sich jetzt leichter umsetzen und auch zwischenmenschlich läuft es richtig rund. Am 25. August bringt dir Venus dann romantische Highlights: Singles haben beste Flirtchancen! Aber auch in Beziehungen sorgt die Liebe für schöne Momente.

Der Neumond am 23. August markiert für Jungfrauen einen Neustart. Deine alten Lasten dürfen gehen, neue Ideen bekommen dafür mehr Raum und blühen auf. Merkur, der Zeichenherrscher, wird am 27. August dann besonders wirksam – ein Tag wie gemacht für klare Entscheidungen, Erfolge im Job oder finanzielle Fortschritte. Wenn du jetzt aktiv wirst, kannst du viel erreichen!

Hier entstehen kreative Ideen!

Am 18. August bringen Merkur und Mars einen wahren Schub an geistiger Energie für Waage-Geborene. Deine Gedanken sprudeln jetzt förmlich und kreative Ideen entstehen fast von selbst. Besonders bei Projekten oder Gesprächen ist das ein wertvoller Vorteil. Am 25. August schenkt der Mond neue emotionale Stärke. Kosmischer Tipp: Jetzt ist eine gute Zeit für deine innere Balance und vielleicht auch für einen kleinen Neuanfang.

Die Sterne stehen also in der zweiten August-Hälfte für Löwe, Jungfrau und Waage besonders gut. Die kosmischen Karten wurden neu gemischt und ihnen steht für einen erfolgreichen Spätsommer nichts im Weg. Wer jetzt die richtigen Tage nutzt, kann vieles bewegen – im Inneren wie im Außen.

