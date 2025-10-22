Neue Energie: Drei Sternzeichen hören jetzt auf ihr Innerstes

Bei so einigen Sternzeichen ging es im Oktober bisher ziemlich drunter und drüber – im positiven wie im negativen Sinne. Der Herbstmonat hatte für viele Überraschungen parat und lockt immer wieder aus der Komfortzone heraus. Noch mehr Grund, jetzt aufs Horoskop zu hören.

Denn drei Sternzeichen sind nun besonderes gefragt, sich von den Strapazen und Aufregungen zu erholen und zu einer inneren Balance zurückzufinden. So können sie neue Energie für den kommenden Monat schöpfen. Ob auch du dabei bist, liest du hier in unserem Horoskop.

Tages-Horoskop für Widder: Byeb ye Neptun!

Innere Balance und Energie: Die könnten besonders drei Sternzeichen jetzt gebrauchen. Dazu zählt etwa der Widder. Bisher hat der Oktober ziemlich zurückgehalten und das Feuerzeichen ausgelaugt. Doch ab Mittwoch (22. Oktober) kann es wieder voll durchstarten. Der Grund: Planet Neptun verschwindet endlich aus seinem Zeichen.

+++ Hier geht’s zum Monatshoroskop für Widder +++

Diese Konstellation verleiht dem Widder neue Kraft. Endlich ist da wieder genug Energie für Sport oder andere Herausforderungen – und auch mehr Zeit für einen selbst. Halte diese Balance zwischen Job und Me-Time und du findest zu dir selbst zurück.

Horoskop: Auf Wiedersehen Sonne und Hallo Neptun!

Im Gegensatz zum Widder hatte die Waage bisher einen fantastischen Monat Dank der Sonne im eigenen Zeichen. Und das scheint sich auch jetzt nicht zu ändern, wo die Sonne aus der Waage verschwindet. Denn damit erhält das Luftzeichen ungeahnte Mengen an neuer Energie. Die Waage sollte diesen Umschwung spüren und ihre Aufmerksamkeit auf neue Ziele richten.

Neptun verschwindet am 22. Oktober zwar aus dem Widder, aber dafür zieht er in das Sternzeichen Fische. Hier sorgt der Planet für eine ausgeprägte Gefühlswelt bei Fischen. Das kann überfordern. Wichtig ist jetzt, auf die eigene Intuition zu hören. Sich etwas zurückziehen und meditieren kann dabei helfen, Klarheit zu finden. Eine echte Chance, sich selbst neu auszurichten!