Es wird emotional! Jetzt mahnt dein Horoskop zur Vorsicht

Am Samstag (18. Oktober) werden es diese Sternzeichen nicht leicht haben. Beinahe ohne Grund erwartet sie eine plötzliche Laune oder Eingebung, die sich auch spürbar auf die Gesundheit auswirken kann. Das Horoskop warnt jetzt, denn dank des Einflusses der Sterne und Planeten wird es für diese drei Sternzeichen emotional besonders intensiv.

Wenn Saturn und Mond in einer Konstellation stehen, hat das für die Sternzeichen große Auswirkungen. Insbesondere der Steinbock wird durch die Energie der Planeten urplötzlich eine emotionale Schwere empfinden, die nur schwer zu erklären ist. Das Horoskop rät dem Steinbock, sich auf Disziplin und Routinen im Alltag zu konzentrieren. Das Sternzeichen sollte sich nicht zu sehr von diesen plötzlichen Emotionen und negativen Gedanken beeinflussen lassen.

Sternzeichen erleben Auswirkungen auf die Gesundheit

Auch körperlich sollte der Steinbock vorsichtig sein, denn durch die plötzlich auftretende Emotionalität könnte auch die körperliche Gesundheit leiden. Der Steinbock sollte gerade jetzt darauf achten, es ruhiger anzugehen und sich nicht zu überlasten. Wer seine Gesundheit zusätzlich unterstützen möchte, kann mit gesunder Ernährung und moderater Bewegung helfen.

Doch nicht alle Sternzeichen leiden unter dem aktuellen Horoskop. Der sekundäre Herrscherplanet des Skorpions, der Mars, hält für dieses Sternzeichen eine positive Überraschung bereit. Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion erleben aktuell einen regelrechten Energieschub.

Horoskop warnt den Krebs vor plötzlicher Emotionalität

Eine ideale Gelegenheit, um die eigenen Vorsätze endlich in die Tat umzusetzen und körperlich aktiv zu werden. Genau jetzt sollte der Skorpion seine neue Energie nutzen, um alten Ballast abzuwerfen und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Das Horoskop warnt jedoch, sich nicht zu sehr zu belasten. Stattdessen sollte der Skorpion die neu gewonnene Energie achtsam nutzen und Erschöpfung vermeiden.

Auch der Krebs wird derzeit von der Energie seines Herrscherplaneten stark beeinflusst. Durch den Einfluss des Mondes verfällt das Sternzeichen in eine sensible Stimmung und beginnt, die Vergangenheit zu reflektieren. Diese plötzliche Emotionalität kann jedoch auch Konsequenzen für die Gesundheit des Krebses haben.

Das Sternzeichen sollte sich deshalb aktuell aus dem Alltag zurückziehen und sich mehr auf sich selbst konzentrieren. Ruhe und Selbstpflege wirken jetzt wie Balsam für die Seele. Das Horoskop rät dem Krebs, unnötige und übermäßige Belastungen zu vermeiden und sich stattdessen die verdiente Ruhe zu gönnen.