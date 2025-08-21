Dank Mond und Sonne: Horoskop verspricht Wochenend-Boost für drei Sternzeichen

Ob die Sterne und Planeten auf deiner Seite sind oder zum astrologischen Gegenspieler werden, das verrät dir in der Regel dein Horoskop. Zum Teil kann dir das sogar ein ganzes Jahr im Voraus prophezeien, sodass du schon im Vorfeld Bescheid weißt, ob du im Leben auf der Sonnen- oder Schattenseite stehen wirst.

Für dieses Wochenende (23. & 24. August) sind die Würfel auch bereits gefallen. Doch von den insgesamt 12 Sternzeichen im westlichen Horoskop, erleben jetzt gerade mal drei die beste Zeit. Möglich macht es eine günstige Position von Mond und Sonne.

Horoskop prophezeit Boost für Jungfrauen & Schützen

Einer der Glückspilze des Wochenendes sind Jungfrau-Geborene. Das Erdzeichen sollte jetzt vor allem für Samstag (23. August) große Pläne schmieden, denn dann erlebt es seinen Glückstag. Möglich macht’s laut Horoskop der Neumond im Sternzeichen Jungfrau. Dieser schenkt eine große Portion positive Energie. Ideale Voraussetzungen, um ein wichtiges Projekt zu beginnen!

Doch auch der Schütze kann sich am Samstag vor positiver Energie kaum retten. Dafür sind die energievollen Mondkonstellationen verantwortlich, die jetzt Großes für das Feuerzeichen prophezeien. Schützen blühen regelrecht auf und starten mehr als motiviert ins Wochenende. Was kann da noch schief gehen?

Löwe gehört zu Profiteuren

Das Sternzeichen Löwe profitiert jetzt vom glücklichen Schicksal. Das Horoskop sagt jetzt einen regelrechten Sommer-Boost voraus! Möglich macht’s die Sonne im Löwen. Der Sonntag (24. August) wird aber vorerst die letzte Chance für Löwe-Geborene, von der großen Portion Harmonie zu profitieren. Das Feuerzeichen sollte sich also besser ranhalten und große Pläne schmieden!

