Horoskop: Diese Sternzeichen müssen vor dem Jahreswechsel unbedingt einen Schlussstrich ziehen

Das Jahr 2023 biegt auf die Zielgerade ab. Und für viele Menschen geht es in den verbleibenden Wochen darum, das Jahr zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Ein Blick auf das Horoskop für Dezember zeigt: Vier Sternzeichen sollten derzeit besonders darum bemüht sein, unmittelbar vor dem Jahreswechsel entscheidende Schlussstriche zu ziehen.

So hat es für Widder in diesem Monat oberste Prioriät, ein nüchternes Jahresfazit zu ziehen und sich nicht an utopischen Träumereien aufzuhalten. Jetzt heißt es: Nicht darüber aufregen, dass überschwängliche Idealvorstellungen nicht ganz erreicht wurden.

Stattdessen solltest du als Widder auf dem Boden der Realität bleiben. Dann erkennst du schnell, dass das Jahr eigentlich gar nicht so schlecht lief.

Horoskop Dezember: 4 Sternzeichen müssen klaren Cut wagen

Ähnliches gilt für Jungfrauen. Bei diesem Sternzeichen zeigt das Horoskop für Dezember ebenfalls ganz klar, wie wichtig es ist, vor dem Jahreswechsel einen klaren Cut zu machen. Im Rückblick auf das Jahr 2023 wird dir als Jungfrau schnell klar, dass es Menschen gibt, die dich beim Erreichen deiner Ziele bewusst stören. Du solltest dafür sorgen, eine gesunde Distanz zu diesen Menschen aufzubauen.

Weiter mit dem nächsten Sternzeichen, für das es im Dezember darum geht, einen Schlussstrich zu ziehen: Waage. Wenn wir auf das Horoskop für Dezember schauen, wird schnell deutlich: Es ist noch so manche klare Aussprache nötig.

Wenn du als Waage ehrlich zu dir selbst bist, wirst du einsehen, dass es in deinem Umfeld zu viele Menschen gibt, die so manchen feinen Zug von dir als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Lass dir dieses Verhalten nicht gefallen und ziehe eindeutige Grenzen. Solche Gespräche machen unter Umständen nicht den größten Spaß, aber sie sind wichtig, um Klarheit zu schaffen.

Horoskop: Schlussstrich vor dem Jahreswechsel

Und auch für Krebse hält das Horoskop für Dezember diesbezüglich einen klaren Hinweis bereit. Im privaten Umfeld gibt es vor dem Jahresabschluss noch ein besonders wichtiges Thema zu klären.

Als Krebs solltest du dich unbedingt darum kümmern. Nach der Wintersonnenwende wird es dann ruhiger.