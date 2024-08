Horoskop: Wie muss dein Traumpartner sein? Dein Sternzeichen verrät es

Wir alle suchen in unseren Partnern gewisse Qualitäten – manche eher nach oberflächlichen, andere nach tieferliegenden. Ob es ums rein Äußerliche geht oder um Charaktereigenschaften, oft kann uns das Horoskop helfen, den richtigen Mann oder die richtige Frau für unser Leben zu finden. Und das auf Grundlage unseres Sternzeichens.

Horoskop: Ein Partner wie der Vater

Manche Sternzeichen ähneln sich, andere stoßen sich ab. Doch was ist es, was du in einem Partner suchst? Viele Experten glauben, dass wir in unserem Partner die Qualitäten unseres Vaters suchen. Grund dafür könnte unser Sternzeichen sein, aber auch der Planet Venus. Der steht sowohl für Liebe als auch für soziale Verbindungen wie etwas Freundschaften und Familienbande.

Drei Sternzeichen haben eine besonders starke Verbindung zur Venus, sehen ihren Vater als Vorbild für ihre Beziehungen und suchen daher auch nach Ähnlichkeiten in ihren Partnern. Dazu zählt zum Beispiel der Krebs. Er ist ein absoluter Familienmensch und steht seinem Vater besonders nahe. Kein Wunder also, dass das Wasserzeichen auch in der Beziehung die Qualitäten seines Beschützers wiederfinden möchte.

Horoskop: Diese Sternzeichen suchen Stabilität in der Beziehung

Nicht nur der Krebs sucht Sicherheit und Beständigkeit in der Beziehung, findet diese oftmals in der Beziehung zum eigenen Vater. Auch der Stier fühlt sich dort geborgen und geschätzt. Auch in ihrem Partner hätten Stiere gerne eine starke Schulter, an die sie sich anlehnen können. Denn selbst als Erdzeichen brauchen sie manchmal jemanden, der Halt bietet und Schutz.

Während Stiere diese Seite ihres Vaters schätzen, eifern Löwen eher der Stärke und Autorität ihres Erzeugers nach. Doch auch die Herzlichkeit darf nicht fehlen. Das Feuerzeichen ist ebenfalls ein großer Familienmensch und hofft darauf, die Charaktereigenschaften seines Vaters in seinem zukünftigen Partner wiederzufinden.