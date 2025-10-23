Wochenende der Klarheit: Horoskop mit eindeutigen Ratschlägen!

Am letzten Oktoberwochenende (25. und 26. Oktober) stehen die Sterne günstig und halten einige Überraschungen für diese drei Sternzeichen bereit. Jedoch sollten diese genau auf ihr Horoskop hören – denn wenn sie dies tun, erwartet sie ein Wochenende voller Klarheit und Erfolge, sei es im Beruf oder in der Liebe.

Der Steinbock hat gleich an beiden Tagen Planeten auf seiner Seite, die einen großen Einfluss auf ihn haben. Durch das Zusammenspiel von Merkur und Saturn am Samstag erhält das Sternzeichen Klarheit über Themen, über die es bereits seit Längerem grübelt. Noch besser wird es am Sonntag: Durch die Energie des Mondes entwickelt sich der Tag zu einem regelrechten Glückstag.

Sternzeichen sollten diese Möglichkeit nutzen

Dieses Wochenende kann der Steinbock Hürden überwinden, die ihm zuvor unüberwindbar erschienen. Das Horoskop rät dem Steinbock jetzt, sich auf seinen Beruf oder unvollendete Projekte zu konzentrieren. Wenn der Steinbock diesen Rat befolgt, kann er nahezu alles erreichen.

Auch die Waage erlebt ein Wochenende voller Erfolge und Glück. Am Samstag treten nämlich Merkur und Saturn in eine Konstellation – mit großen Folgen für das Sternzeichen. Menschen mit dem Sternzeichen Waage werden merken, dass sich ihr Scharfsinn und ihre Fähigkeit zu fokussieren ins beinah Unermessliche steigern.

Horoskop hält romantische Momente bereit

Diese Möglichkeit sollte die Waage jetzt unbedingt nutzen, wie das Horoskop rät. Gerade jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um wichtige Entscheidungen zu treffen, Pläne für die Zukunft zu schmieden oder eine entscheidende Verhandlung zu führen. Wer diese Chance nutzt, wird langfristig enorm profitieren.

Den Wassermann erwartet am Samstag ein Höhepunkt in Sachen Liebe und Romantik. Durch den Einfluss der Venus erwartet das Sternzeichen regelrecht Schmetterlinge im Bauch und es kann sich auf große romantische Momente freuen.

Das Horoskop rät dem Wassermann, die Gelegenheit in Liebesdingen zu nutzen und möglichst viel Zeit mit dem Partner zu verbringen – die Bindung wird dadurch noch stärker. Doch auch Wassermänner, die Single sind, sollten mutig sein und nach neuen Kontakten suchen. Durch den Einfluss der Venus erwartet sie bald eine besondere Liebe oder Momente zu zweit mit einer ganz besonderen Person.

