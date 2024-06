Horoskop: Sommer wird zum Jahreshammer! Diese 3 Sternzeichen können sich freuen

Die Temperaturen steigen und steigen und der Mai hat uns schon einige warme und sonnige Tage beschert, die Lust auf die kommenden Monate machen. Auch wenn der richtige Sommeranfang erst am 20. Juni ist, sind viele schon voller Vorfreude. Ein Blick ins Horoskop verrät schnell, welche Sternzeichen die kommenden Monate dabei am meisten genießen können.

Besonders drei Sternzeichen können sich auch im Sommer über das Glück der ihnen wohlgesonnenen Sterne freuen. Ob in der Liebe oder im Beruf – gehörst du zu den drei Glücklichen?

Horoskop: Für diese drei der beste Sommer!

Das Sternzeichen Löwe ist durch und durch ein Sonnenkind und fühlt sich deshalb in der warmen Jahreszeit besonders wohl. Vor allem in den Monaten Juni, Juli und August geht es ihm gut. Hier greift Jupiter den Singles unter den Löwen so richtig unter die Arme und sorgt dafür, dass das Liebesleben in Schwung kommt. In der Löwenzeit vom 23. Juli bis 23. August werden nicht nur die Singles, sondern auch die verliebten Löwen in ihrer Beziehung reifen und laut Horoskop einen glücklichen Sommer miteinander verbringen.

Aber nicht nur die Löwen können sich freuen. Auch die Waagen können den Sommer genießen. Im Gegensatz zu den Löwen allerdings nicht in Sachen Liebe, sondern auf der Karriereleiter. Der Sommer bringt das nötige Selbstvertrauen und die Motivation, um im Job richtig Gas zu geben. Auch ein Jobwechsel ist für die Waagen in den warmen Monaten nicht ausgeschlossen – das könnte die Chance sein, die eigenen Stärken noch einmal voll auszuspielen.

Einen wahren Liebessommer erleben als Dritte im Bunde im diesjährigen Sommer die Fische. Ob im Urlaub oder in der Erholungsphase am Wochenende, die warmen Temperaturen laden dazu ein, mit viel Energie und Tatendrang nach draußen zu gehen und etwas zu erleben. Viele Erlebnisse stehen bevor – und vielleicht auch die Begegnung mit dem Richtigen?