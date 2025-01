Horoskop: Herz an Herz! Diese Sternzeichen passen perfekt zusammen – und diese gar nicht

Ach, die ewige Liebe! Nicht nur Blümchen (Jasmin Wagner, 44) singt mit „Herz an Herz“ über das ganz große Glück – auch alle träumen davon. Aber wer weiß schon, ob es wirklich funktioniert?

Keine Sorge, die Sterne wissen Bescheid und sind sich sicher: Diese Sternzeichen-Kombinationen haben ein echtes Horoskop-Potenzial, für immer zusammenzubleiben! Und diese sollten es auf jeden Fall lassen.

Horoskop: Diese Sternzeichen sind ein absolutes Match

Stellt euch vor, der Skorpion und der Krebs wären Hollywoods Power-Couple. Es ist fast wie Brad Pitt und Angelina Jolie, nur mit weniger Paparazzi und mehr emotionaler Tiefe. Auf den ersten Blick könnten sie nicht unterschiedlicher sein: Der Skorpion ist der leidenschaftliche, manchmal undurchsichtige Geheimagent der Gefühle, während der Krebs der fürsorgliche, emotionale Heimwerker ist, der in seiner Höhle Schutz sucht.

Aber, Überraschung! Sie ergänzen sich perfekt. Wenn der Skorpion mal schwächelt, ist der Krebs da und rettet den Tag. Und wenn der Krebs zu viel nachdenkt, wird der Skorpion mit seiner ungestümen Leidenschaft alles wieder geradebiegen. Ein echtes Dream-Team, das nicht nur durch Feuer, sondern auch durch Wasser verbindet. Und was ist das Geheimnis? Beide haben eine Sache gemeinsam: Für sie steht die Liebe immer an erster Stelle.

„Oh, aber ich bin kein Skorpion! Was nun?“ Keine Panik, die Sterne haben noch andere Matchmaker am Start! Da wären noch Fische und Krebse – eine Kombination, die wie Tom Hanks (68) und Meg Ryan (63) im Klassiker „Schlaflos in Seattle“ ist: Gefühlvoll, harmonisch und voller tiefer Verbundenheit. Und dann gibt’s noch die Zwillinge und Wassermänner. Wer braucht schon ein Date mit einem Rockstar, wenn man so eine Anziehung wie diese beiden zusammen erleben kann?

Und auch wenn Widder und Schütze ein Paar wären, dann wären sie wie die „Fast & Furious“-Crew – immer auf der Jagd nach dem nächsten Abenteuer. Diese beiden sind die, die zusammen den Flughafen erobern, ohne Plan, aber mit einer Menge Spaß. Vom Roadtrip in den Alpen bis hin zum spontanen Fallschirmabsprung – diese Kombi ist einfach zum Abheben!

Horoskop: Flop im Liebesglück – hier sehen die Sterne rot

Und dann gibt’s da diese Kombinationen, die sich einfach wie eine schlechte Netflix-Serie anfühlen. Die eher „Flop“-Paare, die in etwa so harmonisch sind wie ein Twerk-Wettbewerb bei einer Hochzeitsmesse. So passen laut dem Horoskop Widder und Krebs definitiv nicht zusammen. Und auch Schütze und Steinbock sollten eine Liebesbeziehung eher lassen – denn das endet in einem Rosenkrieg wie bei „Prominent getrennt“-Stars Gloria (33) und Nikola Glumac (28).

Am schlimmsten ist wohl das Duo Zwillinge und Steinbock. Denn laut den Sternen will der Zwilling die ganze Welt entdecken, während der Steinbock sich sorgt, ob die Steuererklärung schon erledigt ist. Diese Beziehung würde laut dem Horoskop mehr Drama bieten, als eine Reality-TV-Show!

Bei so vielen Tipps von den Sternen kann doch nichts schief gehen! Und wenn es nicht klappt, kann man sich ja nächstes Jahr an Silvester unter den Tisch setzen und ein paar Weintrauben essen. Das soll ja helfen.