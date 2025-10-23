Sonne wechselt in Skorpion – diese Sternzeichen bekommen es zu spüren

Am Donnerstag (23. Oktober) wechselt die Sonne in das Sternzeichen Skorpion – und verharrt dort bis zum 22. November.

Eine tiefgründige Zeit des Wandels und der Intensität steht bevor. Einige Sternzeichen bekommen nun besonders heftige Emotionen zu spüren.

Sonne wechselt in Skorpion

Wir verraten dir, welche Sternzeichen den Wechsel der Sonne ins Sternzeichen Skorpion am deutlichsten wahrnehmen werden.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Wenig überraschend ist es natürlich allen voran der Skorpion selbst. Die Sonnenwanderung ist für ihn der Startschuss in eine Phase voller Vitalität.

Energie und Selbstvertrauen steigen in den nächsten Tagen und Wochen rapide an. Viele Projekte gelingen dir jetzt quasi wie von selbst. Das verträgt sich besonders gut mit dem natürlichen Ehrgeiz, den das Sternzeichen Skorpion sowieso schon innehat.

Löwe (23. Juli – 22. August)

Normalerweise sprüht der Löwe nur so vor innerem Feuer und Leidenschaft. Doch in den kommenden Tagen sieht das ganz anders aus – Löwe-Geborene laufen Gefahr, in ein mentales Tief zu rutschen.

Jetzt ist es wichtig, sich die eigenen mentalen und körperlichen Kräfte ganz genau einzuteilen. Selbstfürsorge ist jetzt wertvoller als je zuvor. Denk an dich und tu dir etwas Gutes.

Steinbock (22. Dezember bis 19. Januar)

Der Steinbock kommt ohnehin besonders realistisch, diszipliniert und ehrgeizig daher. Diese Zielstrebigkeit kann er in der aktuellen Sonnenphase perfekt ausnutzen.

Die Konzentration wird gestärkt, im Job lassen sich Entscheidungen plötzlich deutlich klarer fällen. Jetzt bietet sich der ideale Zeitpunkt, um Planungen für berufliche und private Projekte auszuarbeiten.