Sonne, Merkur und Neptun: 5 Sternzeichen trifft Planeten-Verbindung ins Mark

Am Samstag (13. September) blicken gleich fünf Sternzeichen besonders aufmerksam in den Himmel – denn eine besondere Konstellation aus Neptun und einer Sonne-Merkur-Verbindung könnte sich deutlich spürbar auf ihr Leben auswirken.

Einige der betroffenen Sternzeichen können diesbezüglich aufatmen – laut Horoskop dürfen sie nämlich von der besagten Planeten-Konstellation profitieren. Doch andere wiederum müssen sich auf potenzielle Herausforderungen einstellen.

Einfluss von Neptun und Sonne-Merkur-Verbindung aufs Horoskop

Wir haben für dich zusammengefasst, was durch das Zusammenspiel von Neptun, Sonne und Merkur auf welches Sternzeichen zukommt.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Da der Merkur der regierende Planet des Erdzeichens ist, spürt die Jungfrau den Einfluss der Sonne-Merkur-Verbindung natürlich besonders stark. Dies führt dazu, dass Jungfrauen ihre Entscheidungen und Leistungen stärker hinterfragen.

Das kann von Vorteil sein, weil man sich plötzlich besonders produktiv fühlt – wenn dieser Ehrgeiz jedoch nicht strategisch genutzt wird, läuft man Gefahr, sich in perfektionistischen und unrealistischen Zielsetzungen zu verrennen.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Fische-Geborene haben ebenfalls ihren regierenden Planeten im Blick – auch Neptun ist am Samstag Teil der besagten Himmelskonstellation. Empathie und Intuition machen sich bei Fischen an diesem Tag besonders bemerkbar – was sich positiv auf emotionale Verbindungen zu ihren Mitmenschen auswirken kann.

Doch auch negative Gefühle wie Unsicherheit oder Selbsttäuschung können in dieser Zeit verstärkt werden. Feinfühligkeit im Umgang miteinander sind jetzt besonders wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden – und bewusst Fantasien und Gedankenspiele von den tatsächlichen Fakten zu trennen.

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Merkur Zusammenspiel mit der Sonne stärkt Zwillinge in ihrer Fähigkeit, einen klaren Fokus zu setzen – und Dinge auch mal kritisch zu hinterfragen. Gleichzeitig schleicht sich aber auch hier die Gefahr eines falschen Ehrgeizes ein. Wenn man zu viele Dinge auf einmal korrekt überblicken will, kann man sich in den eigenen Ambitionen schnell mal überblicken.

Also: Prioritäten ganz genau setzen, damit komplexe Projekte auch korrekt abgehandelt werden können. Das gilt genauso für das ein oder andere kompliziertere zwischenmenschliche Problem.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Der ohnehin schon sensible Krebs wird durch den Einfluss von Neptun an diesem Samstag noch deutlich emotionaler. Tiefliegende Themen gelangen an die Oberfläche. Das kann einige intime Bindungen zwar stärken und vertiefen – steigert aber gleichzeitig eben auch Unsicherheit und Verletzlichkeit.

Ehrliche und bewusste Gespräche mit den Liebsten können als wichtige Stütze fungieren. Aber wenn Krebs-Geborene das Gefühl haben, sie brauchen Zeit für sich selbst, sollten sie sich diese Auszeiten zur persönlichen Stabilisierung auch absolut herausnehmen.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Auch bei Skorpionen können durch Neptuns Einfluss ungelöste Konflikte oder andere emotionale Herausforderungen wieder ans Licht kommen, die man zuvor noch erfolgreich verdrängt hat. Doch für sie bietet sich dadurch die Möglichkeit, die Problemherde dieser Konflikte zu analysieren – und ins Positive zu transformieren.

Das ehrliche Gespräch ist auch hier quasi unausweichlich. Doch auch hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Ein zu aktiver Transformationszwang kann einem klärenden Gespräch schnell den Charakter eines Machtspielchens verleihen – was am Ende nur zu weiteren emotionalen Konflikten führt.