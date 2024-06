Horoskop: Planeten mischen die Karten neu – SIE erwartet das große Glück am Ende des Tunnels

2024 ist ein aufregendes Jahr. Nicht nur steht die Fußball-EM 2024 auf dem Plan. Auch die Planeten treiben dieses Jahr ihr eigenes Spiel und mischen laut Horoskop für einige Sternzeichen die Karten neu.

Konkret übernehmen jetzt Uranus, Saturn und Neptun das Ruder – und das macht sich für gleich drei Sternzeichen schon bald bemerkbar. Doch während es bei einem in Sachen Job zu gravierenden Änderungen kommt, hält das aktuelle Horoskop für andere Veränderungen beim Wohnort oder in der Liebe bereit.

Horoskop: Krebs sagt Adieu!

Zunächst einmal stehen bei dem Krebs Veränderungen ins Haus. Das Sternzeichen wird vom emotionalen Mond regiert und ist an sich das Wasserzeichen, das am meisten mit seinen Gefühlen im Einklang ist. In diesem Sommer wird es Krebs-Geborene aber zunächst innerlich zerreißen.

+++ Horoskop: Drei Sternzeichen erwartet im Sommer die größte Herausforderung ihres Lebens +++

Denn eigentlich ist der Krebs per se an sein Zuhause, Familie und Freunde gebunden. Im Sommer trifft das Wasserzeichen allerdings eine Vernunft-Entscheidung – und zieht in eine andere Stadt. Doch es bleibt keine Zeit zum Trauern. Planet Uranus macht Krebse für den Neustart bereit und stark.

Löwen und Jungfrauen müssen durch harte Zeiten

Der Löwe gilt als eines der stärksten Sternzeichen überhaupt. Und diese Stärke braucht das Feuerzeichen in diesem Sommer auch, denn im Job steht ihm laut Horoskop eine Kündigung bevor. Doch Zeit für Trübsal blasen bleibt kaum. Denn auch beim Löwen stehen die Zeichen auf beruflicher Veränderung. Die nötige Kraft schenkt ihnen dabei der Planet Saturn.

Struktur ist der zweite Vorname der Jungfrau. Aber schon bald kommt auf das durchorganisierte Sternzeichen ein schwerer Schlag zu: Ein Beziehungs-Aus steht bevor. Doch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Für das Erdzeichen birgt die Trennung die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen. Neptun schenkt ihnen dabei die nötige Kraft, die harte Zeit durchzustehen. Laut Horoskop wartet am Ende des Tunnels dann auch das große Liebes-Glück. Dann könnte sogar ein Comeback mit dem Ex drin sein.