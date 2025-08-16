Horoskop macht Hoffnung: Diese drei Sternzeichen können jetzt einiges verändern

Der August hat es in sich, das steht auch im Horoskop fest, denn zwischen Sonnenstrahlen und Sommergefühlen mischen sich kosmische Kräfte, die uns alle ein bisschen tiefer blicken lassen.

Und gleich für drei Sternzeichen wird es besonders intensiv. Was dich genau erwartet? DAS erfährst du hier ganz im Detail …

Horoskop zeigt es nun deutlich: Im August warten zahlreiche Veränderungen auf dich

Der August startet für alle mit dem Sternzeichen Skorpion (24. Oktober – 22. November) mit viel Rückenwind: Pluto und Mars sorgen für eine Extraportion Energie, Selbstvertrauen und Charisma. Ob in der Liebe, im Job oder beim ganz persönlichen Glück – du spürst, dass dir die Sterne zur Seite stehen. Doch ab der Monatsmitte wird’s etwas wackeliger. Kleine Stolpersteine fordern dein inneres Gleichgewicht (>> mehr Infos HIER).

Dabei erwartet dich am 25. August ein ganz besonderer Moment: Pluto entfacht nämlich deine kreative Seite und schenkt dir reichlich viel Inspiration für innovative Ideen. Somit ist klar: Ob neue Ideen, Herzensprojekte oder ein kleiner Neuanfang – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um deine Visionen in die Welt zu bringen.

Fische (19. Februar – 20. März): Neptun entfacht neue Energie

Und auch für Personen mit dem Sternzeichen Fische sorgt der August für eine echte Gefühlsreise, das steht nun schwarz auf weiß im Horoskop. Mars wirbelt nämlich deine innere Balance ordentlich durcheinander, und die rückläufige Bewegung deines Seelenplaneten Neptun sorgt zusätzlich für emotionale Tiefgänge (>> mehr Detail gibts HIER).

Und dann, genau, wenn du es brauchst, wendet sich das Blatt: Ab dem 21. August entfacht Neptun eine ganz besondere Energie in dir – voller Leidenschaft, Kreativität und Herzfeuer. Jetzt sprudeln die Ideen und deine Gefühle werden klarer. Ob in der Liebe, im Alltag oder künstlerisch: Lass deiner Fantasie am besten freien Lauf und folge deiner Intuition – sie bringt dich genau dorthin, wo du hingehörst.

Krebs (22. Juni – 22. Juli): August wartet mit viel Wandel

Auch für dich, lieber Krebs, wird der August alles andere als langweilig, denn die Sterne schicken dir jede Menge Abwechslung! Mit Jupiter in deinem Zeichen darfst du dich auf einen weiteren Glücksmonat freuen, in dem selbst Herausforderungen oft zu etwas Gutem führen (>> weitere Infos kannst du HIER nachlesen)

Und als wäre das noch nicht genug, schenkt dir Pluto am 16. August einen besonderen Schub: Seine positiven Energien fördern nicht nur deine Fantasie, sondern auch deine Bereitschaft zur Veränderung im Job. Vielleicht denkst du über neue Wege nach, willst kreativer arbeiten oder einen beruflichen Impuls endlich umsetzen – jetzt ist der Moment! Vertraue deinem Gespür, bleib mutig und mach diesen August zu deinem persönlichen Aufbruch.

Und egal, ob du durchs Gefühlschaos watest oder auf Wolke sieben schwebst – die Sterne begleiten dich liebevoll durch den August. Vertraue einfach deinem Bauchgefühl, hör auf dein Herz – und vergiss nicht: Manchmal entstehen die schönsten Wunder genau dann, wenn du am wenigsten damit rechnest.



