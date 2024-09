Horoskop: Gefühls-Chaos pur – 4 Sternzeichen droht im September fieser Herzschmerz

Der Schmerz eines gebrochenen Herzens – viele haben ihn schon selbst bereits das eine oder andere Mal gespürt. Doch weh tut er immer wieder aufs Neue. Das werden auch im September vier Sternzeichen erleben müssen. Laut Horoskop geraten ihre Beziehungen in eine Schieflage.

Was folgt, sind Herzschmerz, Gefühls-Chaos und im schlimmsten Fall das Liebes-Aus für die vier Sternzeichen. Und Grund für das ganze Durcheinander ist einzig und alleine eine bestimmte Planetenkonstellation.

Horoskop: 4 Sternzeichen erleben Gefühls-Chaos

Wer selbst in einer Achterbahn der Gefühle sitzt, kann sich schwer noch auf die Empfindungen anderer konzentrieren und hat Probleme dabei, sein Gegenüber zu deuten. Wenn Schmerz und Liebe so nah beieinander sind, kann das nur die Schuld der Planeten sein. Für vier Sternzeichen stehen sie im September besonders ungünstig. Sie bringen Unruhe in ihre Gefühlswelt und das strahlt auch nach außen und sorgt für Konflikte in ihren Beziehungen.

Dieses Auf und Ab bekommt jetzt auch die Jungfrau zu spüren. Sie ist zurzeit nach der Suche ihres Selbst und reflektiert ihr eigenes Verhalten – da ist kein Platz mehr für Zweisamkeit. Ihre selbstkritische Art kommt ihr nun bös zu stehen, vor allem dann, wenn sie auf andere überträgt. Dann kann es zu Streitigkeiten innerhalb einer Beziehung kommen.

Horoskop: Sie setzen ihre Beziehung aufs Spiel

Auch der Schütze konzentriert sich im September mehr auf sich selbst und will vor allem seine Freiheiten ausleben. Das kann für andere egoistisch rüberkommen und zu Missverständnissen führen. Der Partner fühlt sich womöglich ungewollt oder ignoriert und spürt, dass die verschiedenen Visionen davon, wie die Beziehung aussehen soll, auseinandergehen. Jetzt ist es wichtig, diese Gefühle klar zu kommunizieren und darüber zu sprechen, ob diese Beziehung noch eine Zukunft hat.

Auch Zwillinge denken zurzeit mehr an sich und ihr eigenes Vergnügen. In diesem Monat könnten sie auf dumme Gedanken kommen und sich zu anderen Personen hingezogen fühlen. Doch lohnt es sich wirklich, die eigene Beziehung aufs Spiel zu setzen, nur um einem Abenteuer nachzujagen?

Horoskop: Kommunikation ist wichtig

Während Schütze und Zwillinge freiheitsliebender vorgehen, wollen sich Fische im September einfach nur zurückziehen und alleine sein. Das kann ihren Partner verletzten, weil er nicht versteht, warum sich das Sternzeichen einigelt. Dabei will es sich lediglich über die eigenen Träume und Pläne klar werden. Da wäre es natürlich ratsam, dass auch so mitzuteilen, um Missverständnisse zu vermeiden.