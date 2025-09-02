Liebesflaute zum September-Start! Diese Sternzeichen haben einfach kein Glück

Pech in der Liebe, Glück im Spiel? Schade, Schokolade: Bei vier Sternzeichen läuft es Anfang September mehr schlecht als recht in Sachen Gefühle und Beziehungen. Bis zum 7. September werden sie mit Problemen konfrontiert, sagt ihr Wochenhoroskop voraus.

Welche Herausforderungen das sind und ob auch du dich ihnen stellen musst, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Widder zwischen Mars und Jupiter im Liebes-Pech

In der ersten Septemberwoche werden sich unter anderem Widder fragen, warum es in ihren Beziehungen gerade nicht so läuft. Das liegt vor allem an der Mars-Jupiter-Konstellation am 5. September, die impulsives Verhalten fördert, was wiederum zu Konflikten und Missverständnissen führen kann.

Während Mars die Leidenschaft neu entfacht, sollten Widder aber nicht die Geduld verlieren, wenn die jeweilige Situation dies erfordert. Widder der ersten Dekade (21.03.–31.03.) sollten in dieser Phase besonders auf die Wünsche ihres Partners achten, um Streit zu vermeiden. Im Allgemeinen empfiehlt es sich für das Sternzeichen, die Bedürfnisse ihres Partners nicht aus den Augen zu verlieren, sondern auf sie einzugehen. Impulsive Handlungen und Entscheidungen sollten in dieser Woche lieber vermieden werden.

Horoskop: Belastungsprobe für Zwillinge und Krebse

Zwillinge haben ebenfalls mit impulsivem Verhalten zu kämpfen und verspüren einen ungewohnten Freiheitsdrang, der sich nicht mit einer stabilen Beziehung vereinbaren lässt. Der rückläufige Uranus macht es dem Sternzeichen ab dem 6. September zusätzlich schwer. Unsicherheiten, widersprüchliche Signale – das alles wird zur Belastungsprobe für bestehende und sich neu knüpfende Beziehungen. Klare Kommunikation ist jetzt wichtig.

Der Krebs ist durch den Vollmond am 7. September besonders emotional. Das könnte Singles unter Druck setzen und Vergebene sind zusätzlich belastet. Sie können den emotionalen Bedürfnissen ihres Partners nicht gerecht werden. Die Herausforderung für sie besteht darin, ihre Gefühle zu ordnen und klar zu kommunizieren, damit sie davon nicht überwältigt werden und sich zurückziehen.

Mond und Venus reizen Sternzeichen Waage

Währenddessen sind Waagen aufgrund der Mond-Venus-Konjunktion am 5. September besonders gereizt und anfällig für Streitereien, Meinungsverschiedenheiten oder allgemeine Kommunikationsprobleme. Spannungen und Reibereien können in den Beziehungen der Waage öfter vorkommen als üblich. Doch dem Streit aus dem Weg zu gehen, hilft auch nicht, wenn der Konflikt dadurch nur unterdrückt wird. Waagen müssen nun diplomatisch ihre Bedürfnisse ausdrücken, mit Feingefühl und Geduld in die Kommunikation gehen, um Konflikte zu lösen.

Wenn du zu den Sternzeichen Widder, Zwillinge, Krebs oder Waage gehörst, solltest du in der Woche vom 01.09.–07.09.2025 besondere Achtsamkeit in der Liebe walten lassen. Emotionale Kontrolle, offene Kommunikation und Geduld sind der Schlüssel, um Herausforderungen im Liebesleben aus dem Weg zu räumen.