Romantischer September: Horoskop verspricht Liebesglück für diese Sternzeichen

Im September schießt Amor mit seinen Liebespfeilen nur so um sich! Denn wie das Horoskop für diesen Monat orakelt, haben manche Sternzeichen das Liebesglück geradezu gepachtet.

Doch nicht für alle Sternzeichen wird der September jetzt rosarot. Nur fünf Sternzeichen werden laut Horoskop jetzt von den Planetenkonstellationen für ein Liebesabenteuer und große Gefühle begünstigt. Ob auch du dabei bist, erfährst du hier.

Horoskop prophezeit Liebesglück für Stiere und Löwen

Im September bekommen Stiere Rückenwind vom Planeten der Liebe – der Venus. Für Stiere mit einem Partner bedeutet das, endlich wieder harmonische Zeiten zu erleben und gemeinsame Pläne und Projekte zu verwirklichen. Für Singles stehen die Chancen jetzt mehr als blendend, neue spannende Begegnungen zu machen, aus denen sich mehr entwickeln könnte. Laut Horoskop stehen dafür besonders am 10. September die Sterne günstig; Paare könnten hier neue Beziehungspläne schmieden. Am 19. September stehen vergebenen Stieren kleine Streits bevor, die durch Charme und Verständnis gelöst werden können. Der 30. September sollte für einen Ausflug oder eine Reise vorgemerkt werden.

Beim Löwen sorgen Venus und Mars bis zur Septembermitte für heiße Aussichten und romantische Höhenflüge. Wer vergeben ist, kann seine Beziehung zum Partner mit emotionalen und sinnlichen Momenten weiter vertiefen. Singles ziehen durch ihr magnetisches Charisma neue Bekanntschaften fast magisch an. Am 1. September ist ein großartiger Tag für Liebe und Leidenschaft – egal ob für Singles oder vergebene Feuerzeichen. Der 16. September verspricht ein heißes Abenteuer dank einer unvergleichlichen Anziehungskraft. Bevor die Venus den Löwen verlässt, erreicht sein Liebesglück am 19. September nochmal seinen Höhepunkt.

Waage, Jungfrau und Schütze tragen rosarote Brille

Waagen erleben im September ab der Tagundnachtgleiche am 22. September (vielen auch besser als kalendarischer Herbstanfang bekannt) eine Phase der Harmonie und emotionalen Klarheit. Für Vergebene, die mit ihrem Partner immer wieder in Streit geraten, stehen Lösungen ins Haus, sodass das Septemberende verspricht, romantisch auszugehen. Singles machen um den 22. September neue Begegnungen, die großes Potenzial haben. Der Tag sorgt aber auch für Friede und Harmonie in Beziehungen. Auch am 14. September stärkt die Venus dem Luftzeichen den Rücken und sorgt für neue emotionale Verbindungen. Am 21. September bringt ein Gespräch mit einem Partner oder neuen Bekannten laut Horoskop endlich emotionale Klarheit.

Die Venus unterstützt aber auch Jungfrauen in ihrem Liebesglück. Ab dem 19. September sind die Aussichten rosarot. Für vergebene Jungfrauen bedeutet das Wachstum in der Beziehung. Dafür muss das Erdzeichen aber auch aktiv werden. Singles könnten ab der Monatsmitte ihrem Traumpartner begegnen! Am 1. September sorgen Venus und der Mond für mehr Innigkeit und Offenheit in bestehenden Beziehungen. Die Venus im Sternzeichen Jungfrau setzt am 19. September romantische Impulse. Das Luftzeichen kann hier auch seinen Charme steigern. Der Neumond am 21. September verleiht Jungfrau-Geborenen neue Energie und emotionale Stärke.

Zu guter Letzt verspricht das Monatshoroskop der Schützen leidenschaftliche und romantische Momente im September. Möglich machts der Einfluss von Planet Mars. In der zweiten Septemberhälfte flirtet das Feuerzeichen, was das Zeug hält. Singles können jetzt spannende Verbindungen eingehen, mit denen ein aufregendes Liebesabenteuer möglich wäre. Dafür stehen die Sterne laut Horoskop vor allem am 14. September günstig. Vergebene können dank gemeinsamer Abenteuer ihre Beziehung auf ein neues Level bringen. Am 19. September verspricht es für Schützen besonders leidenschaftlich zuzugehen. Am 24. September wird die Liebe dank der Kombination aus Mars und Pluto nochmal intensiviert. Singles machen hier jetzt eine Begegnung, die ihr Leben auf den Kopf stellen wird.

