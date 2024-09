Horoskop: Super-Mond bringt die Wende! Für diese Sternzeichen wird sich alles ändern

Der September hat gerade erst begonnen, doch schon jetzt macht das Horoskop für einige Sternzeichen klar, dass die nächsten Wochen einiges durcheinander wirbeln werden.

Gerade der Vollmond am 18. September – wegen seiner besonderen Nähe zur Erde auch Super-Mond genannt – wird einen großen Einfluss auf das Horoskop der Tierkreiszeichen haben.

Horoskop steht unter Einfluss des Super-Mondes

Das Horoskop der einzelnen Sternzeichen bietet täglich eine neue Chance. So auch das Horoskop in den nächsten Wochen, das aufgrund des Super-Mondes vor allem mit Veränderungen einhergeht.

So bekommen zum Beispiel Menschen mit dem Sternzeichen Widder (21. März bis 19. April) das Wirken des Vollmondes besonders zu spüren. Generell wird der September ein Monat der Leidenschaft und neuer Möglichkeiten in der Liebe – um den 18. September herum werden bestimmte Gefühle allerdings besonders an die Oberfläche gedrängt. Dann ist es wichtig für Widder, sich emotional zu öffnen und ihre Wünsche klar zu kommunizieren. Als Belohnung winken noch tiefere Bindungen als zuvor oder überraschende Liebesgeständnisse des Gegenübers.

+++ Horoskop: 3 Sternzeichen im Glücks-Taumel – sogar ein Lotto-Gewinn ist möglich +++

Horoskop: Vollmond bringt verborgene Gefühle ans Licht

Ähnlich kann es auch bei Stier-Geborenen (20. April bis 20. Mai) laufen. Zwar geht es in deren Liebesleben in den nächsten Wochen nicht unbedingt leidenschaftlich zu, doch trotzdem können sich Beziehungen intensivieren. So nutzt der Stier die kommende Zeit zur Reflektion und Neuausrichtung in der Liebe: Er ist also vor allem in festen Beziehungen so weit, gewohnte Muster loszulassen und offen über Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen. Zum Super-Vollmond am 18. September kann es vor allem für Singles zu überraschenden Begegnungen und emotionalen Offenbarungen kommen, mit denen Solo-Stiere aktuell noch nicht rechnen.

Und auch die Jungfrau-Geborenen (23. August bis 22. September) sollen in ihrem Monat nicht zu kurz kommen. Hier sollte ebenfalls die Zeit genutzt werden, um tief schlummernde Bedürfnisse und Wünsche gegenüber dem Partner zu kommunizieren – oder als Single eine neue Beziehung einzugehen. Die Energie des Super-Mondes bringt eine emotionale Tiefe mit sich, die es Jungfrauen leicht macht, zu erkennen, wer es ernst meint und welche Beziehung wirklich aufrichtig ist.

So kann das Horoskop unter Einfluss des Vollmondes für die genannten Sternzeichen einiges verändern – eine neue (alte) Liebe ist für viele schließlich wie ein ganz neues Leben.