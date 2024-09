Horoskop: Super-Mond bringt großes Glück! Diese Sternzeichen müssen es nutzen

Der neue Monat September ist noch in den Anfängen, doch schon jetzt sagt das Horoskop einigen Sternzeichen einen wahren Glücksmonat voraus.

Laut dem aktuellen Horoskop, das auch von dem Super-Mond am 18. September beeinflusst wird, stehen die Sterne für die Sternzeichen in vielen Bereichen günstig, sodass ihnen viel gelingt, was sie sich vornehmen. Da der September ohnehin die Themen Fitness, Gesundheit und Karriere in den Fokus rückt, können einige Menschen in den nächsten Wochen viel in diesen Bereichen herausholen.

Horoskop: Glückspilze im September

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, die Tage werden wieder kürzer und die Temperaturen niedriger. Für einige Sternzeichen ist das aber kein Grund, traurig zu sein, denn ihr Horoskop in den nächsten Wochen verspricht noch einige Highlights.

So haben zum Beispiel Jungfrau-Geborene (24. August bis 23. September) zur Zeit des Vollmondes die besten Möglichkeiten für eine lange gewünschte Veränderung oder gar einen kompletten Neustart. Zweifel sollten beiseite geschoben und die aktuelle Sternenkonstellation genutzt werden, um endlich die Wende in einem schon lange ruckelnden Bereich herbeizuführen. Laut Horoskop kann bei diesem Unterfangen aktuell nichts schief gehen!

Auch Stiere (21. April bis 20. Mai) sollten die astrologische Energie in diesen Wochen nutzen und ihren Einfluss auf andere Menschen geltend machen – im positiven Sinne natürlich. Ebenso wie den Steinbock-Geborenen (22. Dezember und 20. Januar) gelingt den Stieren viel Gutes, wodurch sie für ihr Umfeld zu Vorbildern werden können.

Horoskop: Auch für sie stehen Sterne gut

Ein gutes Verhältnis zu ihren Mitmenschen hat dieser Tage auch die Waage (24. September bis 23. Oktober). Im ganzen September, aber vor allem während des Super-Mondes in Mitte des Monats, dürfen sich Waage-Geborene über hohe Sympathiewerte und viele soziale Begegnungen freuen.

Zu den Glückspilzen des Monats gehören außerdem Geborene im Tierkreiszeichen der Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni). Sie erleben privat schöne Momente und könnten obendrein Erfolg im Glücksspiel haben.