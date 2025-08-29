Horoskop mahnt: Diese Sternzeichen sollten im September besonders auf ihre Gesundheit achten

Neuer Monat, neues Glück – so erhoffen es sich viele, die in den vergangenen Wochen mit der ein oder anderen Herausforderung zu kämpfen hatten. Einige blicken daher gespannt in ihr Horoskop, um zu sehen, was das Universum im kommenden Monat für sie in petto hat.

Dabei zeigt sich im September vor allem ein Kernthema: Die Gesundheit – sowohl die körperliche als auch die mentale. Und für gleich neun der zwölf Sternzeichen gibt das Horoskop wichtige Ratschläge, um den neuen Monat im bestmöglichen Zustand zu überstehen.

Gesundheits-Horoskop für 9 Sternzeichen

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Im September können Veränderungen und private Belastungen einiges an Stress auslösen. Besonders der rückläufige Uranus bringt Unruhe ins Leben. Daher lohnt es sich, von Anfang an Erholungsphasen und Ruhepausen einzuplanen – und diese dann auch konsequent einzuhalten. Vor allem rund um den 12. September ist das empfehlenswert, denn hier könnten die Sterne für nächtliche Unruhe sorgen.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Mentale Widerstandskraft ist gefragt! Schon ab dem 1. September zeigen sich Krebs-Geborene dank des Vollmonds besonders sensibel. Um vom Gefühlschaos nicht überfordert zu werden, sollte man sich, falls nötig, mentale Pausen gönnen – oder mit Praktiken wie Yoga an der eigenen inneren Ruhe arbeiten. Besonders am 11. September, wenn der Einfluss von Pluto den Krebs mächtig ungeduldig machen könnte. Energie-Management ist in diesem Monat das A und O, um alle emotionalen Herausforderungen zu meistern.

Löwe (23. Juli bis 22. August)

Der Löwe hat im September noch mit den Nachwirkungen eines Energielochs aus dem Vormonat zu kämpfen. Viel neue Kraft tanken wird schwer – vor allem, weil Sonne und Neptun dem Löwen am 23. September weitere mögliche Schwächemomente aufbürden. Die Botschaft ist klar: Nicht überanstrengen, klare körperliche Grenzen und Erholungsphasen setzen. Dann kann man den gesundheitlichen Herausforderungen entgegentreten.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Um den 15. September herum haben vor allem Jungfrau-Geborene der zweiten Dekade ein höheres Erkrankungsrisiko. Entsprechend hilfreich kann es sein, dem Körper in diesem Zeitraum etwas Gutes zu tun und ihn nicht zu überanstrengen – also lieber mal eine regenerative Pause mehr im Alltag unterbringen. Dazu gesunde Ernährung und ein bisschen Bewegung. Erklärt sich von selbst – ist aber die simpelste Lösung, um den Monat zu meistern.

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Kein unnötiges Risiko eingehen! Direkt ab dem 1. September sorgt eine Mond-Uranus-Konstellation dafür, dass sich die Unfallgefahr für Waage-Geborene erhöhen könnte. Das braucht keiner. Also schalte gerne einen Gang zurück. Statt noch mehr Kilos im Kraftraum zu stemmen, tun Yoga oder Spaziergänge dem Körper bewegungstechnisch auch gut.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Der Skorpion schleppt sich direkt recht energielos in den Monat – und muss dann ab dem 22. September auch noch mit einem erhöhten Verletzungsrisiko rechnen. Wer viel Sport macht, sollte also darauf achten, seinen Körper in diesem Zeitraum nicht zu überanstrengen. Eine ausgewogene Planung zwischen Aktivität und Balance bietet sich hier an. Höchstes Gebot im September: Verletzungsprävention.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Schütze-Geborene starten gestresst und gereizt in den September. Sie stecken in Routinen fest, die nicht immer gesund sind – und am 21. September ihren Tribut fordern könnten. Mit Bewegung und ein paar Hobby-Umstellungen könnten Schützen langfristig Stress abbauen. Regelmäßige Ruhepausen sollte man dabei keinesfalls unterschätzen.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Steinböcke kämpfen zu Beginn des September-Monats dank es Einflusses von Saturn noch mit einigen emotionalen Altlasten. Dieser emotionale Stress könnte jedoch durch Sport etwas ausgeglichen werden. Aber übertreiben sollte man es nicht: Das Horoskop mahnt wegen einer Sonne-Saturn-Konstellation vor allem vor einer potenziellen Überlastungs-Situation am 21. September.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Der rückläufige Uranus macht den Start in den September alles andere als einfach. Achtsames Handeln ist für Wassermann-Geborene daher unumgänglich. Warum nicht einfach mal eine Wellness-Pause einlegen? Das hilft, Kraft zu tanken für die wichtigen alltäglichen Routinen, die man für die eigene innere Stabilität benötigt. Wer diese vernachlässigt, könnte am 27. September in eine kleine Schwächephase rutschen – sowohl körperlich als auch mental. „Ausgleich“ heißt hier einmal mehr das Zauberwort.