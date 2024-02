Horoskop: Schneemond erfüllt Wünsche – diese zwei Sternzeichen werden es jetzt merken

Wer diese Tage gegen Abend in den Himmel schaut, dem ist klar: Der Vollmond steht bevor! Die Mondkonstellation wird im Februar auch Schneemond genannt, da es in diesem Monat traditionell noch schneien kann und der Vollmond daher mit weißen Landschaften in Verbindung gebracht wird.

Doch nicht nur optisch zeigt sich der Vollmond am Samstag (24. Februar), auch auf das Horoskop einiger Sternzeichen wird er Auswirkungen haben. Für zwei Sternzeichen verspricht das Horoskop sogar die Erfüllung großer Wünsche.

Horoskop: Vollmond im Februar macht Sternzeichen glücklich

Der Schneemond an diesem Samstag wird von der Erde aus nur klein zu sehen sein, da er aktuell am weit entferntesten Punkt seiner Umlaufbahn ist. Doch der Wirkung des Mondes auf das Horoskop der Sternzeichen tut das keinen Abbruch.

So steht der Februar-Vollmond im Zeichen der Jungfrau, kann dadurch ohnehin einige Veränderungen, Erfolge aber auch Enden mit sich bringen. Einige Sternzeichen erwarten deshalb traurige Momente, Augenblicke des Abschieds oder herausforderndere Zeiten, die sich auch bis nach dem Vollmond ziehen können.

Die Tierkreiszeichen Schütze und Stier müssen sich dabei allerdings keine Sorgen machen – für sie sagt das Horoskop ein glückliches Wochenende voraus.

Horoskop: Das erwartet Schütze und Stier

Menschen, die im Sternzeichen des Schützen (23. November bis 21. Dezember) geboren sind, könnten am kommenden Wochenende einige Karriere-Wünsche endlich wahr werden lassen. Das Vollmond-Horoskop sagt einen beruflichen Erfolg nach dem anderen vorher, von einmaligen Möglichkeiten und tollen Chancen bezüglich der Karriere ist die Rede. Die beruflichen Bemühungen der Vergangenheiten werden sich um den 24. Februar herum endlich auszahlen – entweder in Form eines Lobes, eines Bonus oder sogar einer Beförderung.

Für Stier-Geborene (21. April bis 21. Mai) hängt der Himmel dagegen an diesem Wochenende voller Geigen. Gute Laune und Lebensfreude wird der Stier in den kommenden Tagen besonders zu spüren bekommen, obendrauf verspricht das Vollmond-Horoskop Romantik und Leidenschaft in der Liebe. Stiere in einer Partnerschaft könnten in dieser eine neue Ebene erreichen, während Singles mit ihrem Charme jede Menge Interessenten anlocken.