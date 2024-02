Horoskop: Schneemond sendet diesen Sternzeichen eine klare Botschaft – sei ehrlich zu dir selbst!

Es ist wieder Zeit einen Blick auf das Horoskop zu werfen. Der Begriff des Schneemonds geht auf die amerikanischen Ureinwohner zurück, die den Vollmond nach dem Wetter, der Ernte oder dem Verhalten der Tiere benannten.

Im Februar wird der Vollmond Schneemond genannt, weil es in diesem Monat oft schneit. Insbesondere bei den folgenden Sternzeichen sendet der Schneemond eine klare Botschaft.

Horoskop: Krebs und Löwe

Krebs:

Anrufe und E-Mails könnten Tag und Nacht unaufhörlich hereinkommen, und das kann einen erdrücken. Nutze den Schneemond, um deine täglichen Aufgaben zu ordnen und herauszufinden, was wirklich wichtig ist. Sei ehrlich zu dir selbst und frage dich, ob du vielleicht Hilfe benötigst, lieber Krebs.

Löwe:

Deine Finanzen stehen im Rampenlicht, lieber Löwe. Nimm dir während des Schneemonds Zeit, um deine Geldgeschäfte der vergangenen sechs Monate zu überdenken und an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten.

Horoskop: Jungfrau und Waage

Jungfrau:

Für dich, liebe Jungfrau, bringt der Schneemond Enthüllungen und persönliches Wachstum. Nutze diese Phase, um deine Träume aufzufrischen und die Verantwortung für deine Zukunft zu übernehmen.

Waage:

Horche in dich hinein, liebe Waage. In der Zeit des Schneemondes wirst du dazu eingeladen, dich mehr und mehr mit deiner Intuition zu verbinden und deine innere Welt zu erkunden. Versuche die Zeit für deine Heilung zu nutzen und um emotionalen Ballast loszuwerden.

Horoskop: Zwilling und Widder

Zwilling:

Zwillinge, sei stolz auf das Erbe, das du bisher geschaffen hast. Der Schneemond feiert deine persönliche Entwicklung und Transformation der letzten sechs Monate. Vertraue auf deine innersten Träume und gestalte dir mutig neue Ziele für die kommenden Monate.

Widder:

Gehe es etwas ruhiger an, Widder. Die Bemühungen deine Work-Life-Balance in den letzten sechs Monaten zu verbessern, werden von dem Schneemond in der Jungfrau betont. Schauen wieder mehr auf dich selbst und tu, was für dich am Ende am besten ist.