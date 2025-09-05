Rückläufiger Uranus am 6. September! Diese Sternzeichen müssen sich jetzt besonders wappnen

Der rückläufige Uranus sorgt für Anpassungsbedarf und plötzlich auftretende Veränderungen. Uranus steht auch für Originalität und plötzliche Umbrüche und wenn er rückläufig ist, fordert er zur inneren Reflexion auf.

Zwar nimmt die Bewegung des Planeten auf alle Sternzeichen ihren Einfluss – auf drei jedoch ganz besonders. Ab dem 6. September stellt er sie auf die Probe. Herausforderungen, aber auch Chancen warten auf sie. Welche Ratschläge angebracht sind und ob auch du betroffen bist, liest du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Rückläufiger Uranus mischt Sternzeichen auf

Die Auswirkungen der Rückläufigkeit von Uranus sind für alle Sternzeichen spürbar. Plötzliche Veränderungen, Umbrüche oder auch ein erneutes Auftauchen von älteren Problemen, die man bisher ignoriert hat, können die Folge sein. Viele fragen sich, was sie wirklich erfüllt und fokussieren sich auf ihre innere Freiheit.

Betroffen von den Veränderungen sind besonders die Bereiche Karriere, Beziehungen und Gesundheit. Ungeahnte Wendungen können deine berufliche Laufbahn beeinflussen, vielleicht tun sich auch neue Möglichkeiten auf. In Beziehungen besteht ein Zwist zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und Freiheit. Das alles sorgt für Stress, Uranus kann zudem innere Unruhe auslösen.

Horoskop sagt viel Stress voraus

Diese Phase bietet allerdings auch Chancen, kann zum Beispiel ein Anstoß sein, die eigene Denkweise kritisch zu hinterfragen oder alte Projekte endlich abzuschließen, um neue zu beginnen. Vor allem darauf sollten sich Zwillinge, Waagen und Wassermänner jetzt besonders konzentrieren, da sie die Rückläufigkeit von Uranus doppelt trifft.

Zwillinge stehen durch Uranus unter Stress. In ihnen brennt ein starker Wunsch nach Veränderung, zusätzliche Verpflichtungen in ihrem Privatleben belasten sie. Prioritäten und Pläne werden auf den Kopf gestellt. Jetzt ist die Zeit für Innovation und kreative Problemlösungen gekommen. Zwillinge sollten sie nutzen, um alte Projekte zu überdenken. Geduld und klar formulierte Prioritäten bewahren vor einem Gefühl der Überwältigung.

Horoskop: Auch Waage und Wassermann betroffen

Für Waagen stellt auch die Kombination aus Uranus und Mond am 6. September eine emotionale Belastung da. Es kann zu Blockaden oder plötzlichen Konflikten kommen. Waagen könnten sich plötzlich zwischen ihrem Harmonie- und Unabhängigkeitsbedürfnis hin- und hergerissen fühlen. Doch können sie durch das Überdenken alter Beziehungsmuster neue Klarheit für sich gewinnen und somit stabilere Beziehungen eingehen. Wichtig ist jetzt, nicht impulsiv zu handeln, sondern diplomatisch vorzugehen.

Wassermänner grübeln jetzt besonders viel über alte Themen nach, Unerledigtes kommt wieder hoch, man fühlt sich zu überstürzten Handlungen verleitet. Doch rät das Horoskop zu aktiver Reflexion und Konzentration auf die persönliche Entwicklung mithilfe von Meditation. Du könntest auch ein Tagebuch oder Journal starten, um Klarheit für dich zu finden. Denn das könnte dir tiefgreifende Erkenntnisse über dich selbst bescheren und dir neue Ziele eröffnen. Deine Kreativität wird durch die Rückläufigkeit von Uranus ebenfalls gefördert.