Horoskop mahnt: Rückläufiger Merkur zieht 3 Sternzeichen mit sich

Ein rückläufiger Merkur? Ja, das kann ja heiter werden. Ab dem 9. November zieht der Planet gleich drei Sternzeichen mit in den Abgrund. Das Horoskop warnt jetzt vor negativen Auswirkungen. Stärken werden zu Schwächen und sorgen für Probleme im Alltag, Unsicherheiten für ein Durcheinander und Missverständnisse.

Ob auch du zu einem der drei Unglückspilze zählst, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Zwillinge: Störungen im Beruf und der Kommunikation

Zwillinge sind besonders betroffen, weil der Merkur ihr Herrscherplanet ist. Als Kommunikationsplanet beeinflusst ein rückläufiger Merkur ihre Stärken – also Kommunikation, Ausdruck und Organisation – negativ. Dadurch haben sie mit Missverständnissen und mangelnder Klarheit in Gesprächen und auf der Arbeit zu kämpfen.

Damit werden ihnen nicht nur berufliche Fortschritte erschwert, es kommt auch zu Unsicherheiten. Besonders Zwillinge aus der ersten Dekade (21.05.–31.05.) müssen alle ihre Kräfte mobilisieren, um Diskussionen zu meistern. Und auch in der Liebe äußern sich die Kommunikationsprobleme in Form von Missverständnissen. Bis zum Ende der Rückläufigkeitsphase sollten Zwillinge Geduld zeigen und ihre Worte sorgfältig wählen, um weitere Komplikationen zu vermeiden.

Wassermänner stoßen auf Hindernisse

Wassermänner sind durch ihre Verbindung zu Uranus und ihre natürliche Neigung zur Unabhängigkeit und Kommunikation ebenfalls stark von der rückläufigen Merkur-Phase betroffen. Sie bringt zusätzliche Unsicherheit, besonders im Beruf und in Beziehungen.

Plötzlich auftretende Hindernisse und Kommunikationsprobleme behindern berufliche Fortschritte und stören die alltägliche Arbeitsstruktur. Wassermänner aus der zweiten Dekade (31.01.–09.02.) sollten vorschnelle Alleingänge und dadurch auch Fehler aufgrund unüberlegter Entscheidungen verhindern. In der Liebe könnten Missverständnisse zu Spannungen führen, besonders wenn sich der Wassermann zu sehr auf seine eigenen Bedürfnisse konzentriert. Am 30. November könnte die Venus-Uranus-Konjunktion sogar zu einer plötzlichen Trennung führen.

Rückläufiger Merkur trifft bereits geschwächten Stier

Der Stier wird stark durch den rückläufigen Merkur beeinflusst, da er bereits durch andere planetarische Konstellationen wie den Vollmond und rückläufigen Uranus geschwächt wird. Schwache Kommunikations- und Konzentrationsfähigkeiten sind die Folge und verstärken die bereits bestehenden Herausforderungen.

In der Karriere wird es für Stiere schwieriger, klare Entscheidungen zu treffen. Der rückläufige Merkur führt zu Konzentrationsschwierigkeiten und chaotischen Situationen, was besonders für Stiere aus der zweiten Dekade (01.05.–09.05.) zur großen Belastung wird. In der Liebe erleben Stiere vor allem zu Monatsbeginn Missverständnisse und eine verstärkte emotionale Unsicherheit durch die intensiven Mond-Konstellationen. Jetzt wird eine offene Kommunikation wichtig, um Konflikte oder Spannungen zu vermeiden