Horoskop: Jetzt wird’s heiß! Diese Sternzeichen erleben eine Romanze

Obwohl die Temperaturen und das Wetter in eine andere Richtung gehen, ist der Sommer gerade im vollen Gange. Nur noch einige Wochen, dann werden die Tage wieder kühler und der Spätsommer steht in den Startlöchern. Spaziergänge im Sonnenuntergang und Picknicks im Park stehen dann bevor, die noch ausgenutzt werden müssen, bevor der Herbst losgeht. Die Zeit kann mit dem richtigen Partner an der Seite romantisch und leidenschaftlich sein. Ein Blick ins Horoskop verrät, welche Sternzeichen von den Sternen besonders gesegnet sind.

Das Schicksal meint es vor allem mit vier Sternzeichen besonders gut, die den August und September in romantischer Stimmung genießen können.

Horoskop: Romantik im Spätsommer

Eine leidenschaftliche Zeit voller Sinnlichkeit und einzigartiger Momente steht vor allem den Singles unter den Widdern bevor. Das Feuerzeichen fühlt sich ab August charismatischer und anziehender denn je, was sich auch auf die Menschen in seiner Umgebung auswirkt. Der Besuch von Clubs oder Dating-Plattformen ist dafür nicht nötig. Die Energie, die das Sternzeichen Widder umgibt, zieht Romanzen förmlich an.

Das gilt aber auch für Widder in einer Partnerschaft. Neues Feuer kommt durch die neue Energie in die Beziehung und sorgt für Abwechslung im eintönigen Alltag.

Selbstbewusster Löwe

Auch wenn sich die Löwen-Saison langsam dem Ende zuneigt, sind Selbstbewusstsein und Charisma noch lange nicht zu Ende. Das Sternzeichen Löwe strahlt nach wie vor eine mitreißende Energie aus, die viele Menschen in ihren Bann zieht und für den einen oder anderen Verehrer sorgen wird. So ist es nicht verwunderlich, dass dem Sternzeichen Löwe in seinem Geburtstagsmonat August eine romantische Zeit bevorsteht.

Das dritte Sternzeichen im Bunde, das laut Horoskop besonders viel Glück in der Liebe hat, ist die Waage. Ob bei einem der zahlreichen Firmenevents oder einem spontanen Abendessen mit Freunden, bei den vielen Gesprächen bleibt der eine oder andere Flirt nicht aus. Ähnlich sieht es beim Sternzeichen Schütze aus. Der Spätsommer verleiht ihnen noch einmal eine neue Portion Offenheit und Energie, die nicht nur zu einem Flirt, sondern auch zum richtigen Partner führen kann!