Schlechte Nachrichten für diese 3 Sternzeichen: Horoskop sagt rabenschwarze Woche voraus

Der August verspricht aufregende Wendungen. Ob im Alltag oder im persönlichen Leben – das Horoskop kündigt spannende Ereignisse an. Klar ist auch: Nicht immer kann alles gutgehen. Besonders für drei Sternzeichen sehen die Sterne nun eine rabenschwarze Woche voraus.

Sie müssen sich an diesen speziellen Tagen auf Unheil einstellen …

Horoskop für Steinbock (22. Dezember – 20. Januar): HIER wartet Unheil auf dich

Alle mit dem Sternzeichen Steinbock. Schon jetzt ist klar: Der August fordert dich ein bisschen heraus. Dein Planet Saturn meint es nämlich ernst und bringt dich manchmal an deine Grenzen – besonders um den 18. August, wenn du dich innerlich schwer oder müde fühlen könntest. Auch am 24. August kann es durch die Sonne-Uranus-Konstellation zu Unruhe oder Anspannung kommen. Wichtig ist: Nimm dir in diesen Momenten Zeit für dich, bleib ruhig und überstürze nichts. Du brauchst jetzt mehr Selbstliebe als Perfektion.

Trotz allem hast du viele Stärken, die dir helfen, gut durch den Monat zu kommen. Im Job hilft dir deine Zielstrebigkeit, dranzubleiben – du siehst Lösungen, wo andere aufgeben (>> mehr Infos HIER). Auch in der Liebe heißt es: Geduld, Ehrlichkeit und einfühlsame Gespräche. Und wenn’s mal holprig wird: Du wächst laut deinem Horoskop an diesen Erfahrungen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli): Obacht am 21. August

Der August schenkt dir als Krebs einen lebendigen und glücklichen Monat voller schöner Möglichkeiten. Jupiter in deinem Zeichen bringt positive Impulse, besonders in der Liebe, wo Venus fast den ganzen Monat für sanfte Herzensmomente sorgt (>> mehr Details HIER). Mars verleiht dir Kraft, die dich unterstützt. So bringt dieser August aufregende Erfahrungen – und manchmal auch eine Prise Nervenkitzel.

Ein kleiner Hinweis: Am 21. August könnte Pluto deinen Optimismus ein wenig zu sehr anheben – wichtige Entscheidungen solltest du dann noch einmal ganz in Ruhe überdenken. Denn eine voreilige Entscheidung könnte negative Konsequenzen haben.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar): Uranus und Sonne lösen Ungeduld aus

Der August bringt für dich, lieber Wassermann, einen spannenden Mix aus aufregenden Momenten und kleinen Herausforderungen. Besonders Merkur, der gerade rückläufig ist, stellt dich vor einige Hürden – vor allem im Job und in der Liebe kann es mal holprig werden. Aber keine Sorge, die Sterne sind sich sicher: Du hast die Kraft, all das gut zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen (>> mehr gibts HIER).

Ab Mitte des Monats wird es in Sachen Gesundheit schon wieder entspannter, auch wenn du am 24. August durch die Kombination von Uranus und Sonne mit Ungeduld und innerer Unruhe zu kämpfen haben könntest. Versuch dann, dir Ruhepausen zu gönnen und impulsives Handeln zu vermeiden – so meisterst du den Alltag viel leichter.