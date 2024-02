Horoskop: Vorsicht! Wenn dein Partner dieses Sternzeichen hat, flirtet er gern mit anderen

Eifersucht ist der Killer einer jeden Beziehung. Doch manch einer kann einfach nicht anders und sorgt sich stets, dass der Partner anderen hinterherguckt – oder sogar noch weitergehen könnte. Laut Horoskop gibt es da tatsächlich auch das ein oder andere Sternzeichen, das dafür prädestiniert ist.

+++ Horoskop: Vollmond verleiht diesen drei Sternzeichen Kraft +++

Das heißt natürlich nicht, dass sich Partner dieser Sternzeichen sofort Sorgen machen müssen. Doch kann das Horoskop zumindest eine Erklärung für das flirty Verhalten der Sternzeichen liefern.

Horoskop: Diese 3 Sternzeichen flirten fremd

Eines der Sternzeichen, die gerne mal trotz Beziehung mit anderen flirten, ist der Widder. Er liebt das Flirten an sich schon so gerne, dass er es auch in festen Händen nicht lassen kann. Als eines der impulsiveren und leidenschaftlichen Sternzeichen beweisen Widder im Gespräch mit anderen ihr Selbstbewusstsein und sie können ihr Gegenüber schnell einlullen.

Auch interessant: Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zusammen?

Ihr Charme bildet dabei den krönenden Abschluss. So gelingt es den Widdern, andere um den Finger zu wickeln. Das mögen sie besonders gern: Andere für sich gewinnen, erobern. Flirten macht ihnen einfach so viel Spaß, dass sie nicht genug davon bekommen. Das muss aber nicht bedeuten, dass sich daraus etwas entwickelt – oder sie gar fremdgehen.

Diese Sternzeichen lieben das Flirt-Abenteuer

Schützen sind immer für ein Abenteuer zu haben und wollen Neues erleben. Als besonders offene Menschen lassen sie sich schnell auf Gespräche ein. Ihr Optimismus ist ansteckend, was zu neuen Freundschaften, aber zu Flirts einlädt.

Doch passiert Schützen das meist unbewusst und sie merken gar nicht, dass sie selbst vor ihren Partner mit anderen flirten. Darauf angesprochen werden wollen sie dann aber lieber nicht. Kontrollierendes Verhalten bei Partnern ist für dieses Sternzeichen ein absolutes No-Go.

Mehr Themen:

Auch Zwillinge sind absolute Flirt-Talente. Mit ihrem Charisma und ihrer Kommunikationsfähigkeit fällt es ihnen leicht, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ein paar nette Worte, ein Witz, ein Lachen und Schwups – da ist der Flirt schon unterwegs. Für den Zwilling ist das ganz natürlich. Er vergisst dabei jedoch schnell, dass das seinem Partner missfallen könnte.