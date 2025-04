Horoskop: An Ostern! Diese Sternzeichen erwartet ein Geldsegen

In diesem Jahr bringt der Osterhasen einigen Sternzeichen nicht nur bunt bemalte Ostereier. Jetzt flattern auch ein paar lang ersehnte Moneten ins Haus. An Ostern 2025 erwartet das Horoskop einen wahren Geldregen für drei Tierkreiszeichen.

Schon im April können sie sich über ein großes finanzielles Polster freuen, dass ihnen viel ermöglicht. Du willst einfach mal ein wenig den Luxus genießen, den andere tagtäglich erleben oder hast ein großes Projekt vor dir, wofür du das Geld ausgeben willst? Dann kannst du hier in unserem Horoskop erfahren, ob auch du dir bald keine finanziellen Sorgen mehr machen musst.

Horoskop verspricht Geldsegen

Ein Leben im Luxus – das wäre doch mal was. Oder zumindest genug Geld auf dem Konto, um nicht am Ende des Monats bangen zu müssen, ob es noch reicht. Mit dieser unerwarteten Finanzspritze könnten sich drei Sternzeichen zu Ostern endlich mal wieder ordentlich was leisten.

Auch interessant: Horoskop: Glückswelle steht bevor – für SIE werden alle Träume wahr

Vor allem Löwen und Skorpione haben zurzeit großes Glück bei Investitionen. Dank dem Jupiter im Stier lohnt es sich für die Sternzeichen, jetzt etwas Geld in ein lukratives Projekt zu stellen. Es wird sich zu Ostern vielfach für sie auszahlen. Eine finanzielle Überraschung erwartet sie zum Fest.

Horoskop: Dieses Sternzeichen hat es sich verdient

Vor allem der Skorpion hat zurzeit ein besonders gutes Gefühl, was Aktien angeht. Er beweist eine sichere Spürnase und kann sich ab Ostern über satte Renditen freuen. Doch nicht nur Intuition und eine Spur Glück bringen dann finanzielle Besserung.

Denn auch harte Arbeit zahlt sich nun aus. Der Krebs hat in den vergangenen Monaten einen starken Einsatz gezeigt und ordentlich vorgelegt. Und damit kann sich das Wasserzeichen bereits vor den Feiertagen selbst feiern. Denn eine lang erhoffte Bonuszahlung steht nun endlich ins Haus. Das hat sich der Krebs auch redlich verdient.