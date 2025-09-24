Alle Sternzeichen aufgepasst! Das ist dein Glückstag im Oktober 2025

Neuer Monat – neues Glück! Kurz vor dem Oktoberstart schauen viele Astrologie-Fans neugierig in ihr Horoskop – in der Hoffnung, dass der Kosmos es in den kommenden Wochen gut mit ihnen meint.

Für jedes Sternzeichen gibt es im Oktober drei Glückstage, die sie sich sofort rot im Kalender markieren sollten. Statt tristem Herbstblues könnte im Oktober also ein Euphorie-Schub auf dich warten.

Das sind deine Glückstage im Oktober 2025

Wir verraten dir, an welchen Tagen dir die Glücksgötter wohlgesonnen sind:

Widder (21. März bis 20. April)

Oktober 2025: Der Vollmond steht in deinem Sternzeichen! Du fühlst dich unaufhaltsam – der perfekte Tag für große Entscheidungen oder neue Projekte. Oktober 2025: Deine Energie ist auf ihrem Höhepunkt! Alles, was du anpackst, wird ein Erfolg. Oktober 2025: Dein Tatendrang ist kaum zu bremsen, ein idealer Tag für Sport oder berufliche Durchbrüche.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Oktober 2025: Du startest motiviert – heute ist dein Glückstag! Schwierige Aufgaben meisterst du jetzt mit links. Oktober 2025: Romantik und Leidenschaft prägen diesen Tag. Ob in der Partnerschaft oder als Single, du strahlst. Oktober 2025: Saturn sorgt für Stabilität – ein Tag, an dem du mental und körperlich gestärkt bist.

Zwilling (21. Mai bis 21. Juni)

Oktober 2025: Uranus schenkt dir Klarheit und Lebensfreude. Nutze den Tag, um neue Wege auszuprobieren. Oktober 2025: Du bist mit dir völlig im Reinen und strahlst Harmonie aus – das zieht auch andere an. Oktober 2025: Dein Intellekt ist geschärft, und du findest Lösungen für Probleme, die dich bisher blockiert haben.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Oktober 2025: Harmonische Verbindungen, unterstützt durch Neptun, schenken dir inneren Frieden und Glück. Oktober 2025: Folge deinem Herzen – heute steht alles unter einem positiven Stern. Überraschungen warten auf dich. Oktober 2025: Der Neumond in der Waage bringt Balance – ein Tag, an dem alles gelingt.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Oktober 2025: Heute solltest du auf deine innere Stimme hören – sie führt dich zu Erfolg. Oktober 2025: Deine Energie ist magisch! Ein Tag voller Begeisterung und Inspiration. Oktober 2025: Du fühlst dich großartig und kannst alles erreichen, was du dir vornimmst.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Oktober 2025: Venus und Jupiter bringen dir Glück in Liebesangelegenheiten – ein romantischer Höhepunkt. Oktober 2025: Deine Intuition führt dich zu den richtigen Entscheidungen; vertraue deinen Gefühlen. Oktober 2025: Lass dich auf Gespräche ein – gute Vibes bringen wertvolle Erkenntnisse.

Waage (23. September bis 23. Oktober)

Oktober 2025: Alles verläuft reibungslos – heute ist ein Tag, an dem du neue Projekte angehen solltest. Oktober 2025: Mit Mond und Venus auf deiner Seite glänzt du in der Liebe und setzt Akzente in Beziehungen. Oktober 2025: Der Neumond in deinem Sternzeichen verstärkt deinen Fokus auf Erfolg und Harmonie.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Oktober 2025: Beginne den Monat mit deinen Träumen – sie könnten jetzt Wahrheit werden. Oktober 2025: Mit der Sonne in deinem Zeichen ist es Zeit, zu scheinen. Dein Selbstvertrauen wächst. Oktober 2025: Ein tiefgreifendes Gespräch bringt klärende Erkenntnisse und stärkt Beziehungen.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Oktober 2025: Jupiter beschert dir Erfolg – heute liegst du bei allem auf der richtigen Spur. Oktober 2025: Mit Sonnenenergie im Gepäck kannst du deine Ziele klar und voller Energie verfolgen. Oktober 2025: Wage neue Abenteuer – der Tag gehört dir! Perfekt für Reisen und mutige Entscheidungen.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Oktober 2025: Ein motivierter Start in den Monat – nutze die positive Energie, um neue Projekte anzustoßen. Oktober 2025: Leidenschaftlicher Einsatz zahlt sich heute aus; deine Arbeit wird gewürdigt. Oktober 2025: Mondenergie stärkt deine Sinne – ein idealer Tag für Reflexion und Wellness.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Oktober 2025: Du startest klar und fokussiert in den Monat – ein Tag, um Klarheit zu schaffen. Oktober 2025: Uranus führt dich in Richtung Veränderung – nutze diesen Impuls für etwas Neues. Oktober 2025: Venus schenkt dir romantische Momente – ein Tag voller Liebe und Zuneigung.

Fische (20. Februar bis 20. März)