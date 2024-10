November-Horoskop: Dieses Sternzeichen reitet jetzt auf der Erfolgswelle

Einem Sternzeichen ist das Glück im November hold. Im Herbst hat dieses Tierkreiszeichen jetzt seine Hochsaison und im Beruf, der Liebe und bei den Finanzen läuft plötzlich alles wie am Schnürchen.

Für den Schützen stehen die Sterne zu Beginn seines Geburtsmonats am rechten Fleck und auch fast alle Planeten sind auf seiner Seite. Sie verleihen dem Sternzeichen so viel Energie, dass es beinahe alles schafft, was es anpackt. Doch sollte der Schütze auch vorsichtig bleiben und mit Bedacht handeln. Wieso, verrät ihm sein Horoskop.

Horoskop: Schütze hat Planeten auf seiner Seite

Der Mars tritt bereits am 4. November in das Sternzeichen und versorgt den Schützen so mit viel Energie und Durchsetzungskraft. Der Tatendrang und die Motivation werden so stark, dass sich der Schütze sogleich in neue Projekte stürzen kann. Voller Euphorie und Stärke kann er sich alles Aufgaben widmen, die aufkommen.

Der nächste Planet, der den Schützen unterstützt, ist der Jupiter. Dieser befindet sich im Stier, wirkt sich dadurch stabilisierend auf das Sternzeichen aus. Somit kann der Schütze berufliche und finanzielle Entscheidungen fällen, die ihm lange Zeit Sicherheit bieten werden. Besonders langfristige Pläne können jetzt Erfolgs-bringend angepackt werden.

Natürlich darf es bei all dem Erfolg auch in der Liebe nicht schieflaufen. So bietet hier Venus, Planet der Liebe und Beziehungen, seine Unterstützung im November an. Der steht zu der Zeit in den Zeichen Waage und Skorpion, sorgt dennoch für Harmonie beim Schützen. Er findet es nun leichter, Beziehungen aufzubauen und zu vertiefen.

Horoskop: Schützen sollten vorsichtig sein

Der Merkur hilft zudem bei der zwischenmenschlichen Kommunikation. Der Schütze kann andere leichter überzeugen und so etwa auf der Arbeit bei Präsentationen glänzen. Verhandlungen verlaufen zu seinen Gunsten und auch privat kann sich der Schütze nun klarer ausdrücken. Ab dem 22. November tritt zudem die Sonne in den Schützen und boostet somit sein Selbstbewusstsein. Das verleiht dem Sternzeichen eine positive Ausstrahlung.

Aber Vorsicht: Bei all den positiven Energien, kann der Schütze auch übermütig werden und impulsiv handeln. Daher sollte er mit Bedacht vorgehen und keine übereilten Entscheidungen treffen. Vor allem im Beruf und bei den Finanzen gilt es auch, sich nicht zu übernehmen.