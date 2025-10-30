Herzschmerz vorprogrammiert: Diese Sternzeichen haben Pech in der Liebe

Im November kriselt es bei drei Sternzeichen in Sachen Liebe. Das Liebesglück hat sie verlassen und nun stehen sie vor scheinbar unüberwindbaren Hindernissen. Das Monatshoroskop für November sieht alles andere als rosig aus.

Wenn die rosa-rote Brille fällt, dann erscheint die Welt wieder grau und fad. Das Horoskop warnt drei Sternzeichen vor schwierigen Zeiten. Sie müssen höllisch aufpassen. Bist auch du betroffen? Das erfährst du hier in unserem Liebes-Horoskop.

Liebes-Horoskop? Wohl eher Krisen-Horoskop

Sei es der rückläufige Neptun oder die Konstellation zwischen der Venus, Pluto und dem Mond – Spannungen sind im November bei drei Sternzeichen vorprogrammiert. Herzschmerz, kriselnde Beziehungen und Missverständnisse sorgen für hochkochende Emotionen.

Unter anderem stehen Fische nun unter der Herausforderung, die ihnen der rückläufige Neptun stellt. Intensive Emotionen und bittere Enttäuschungen trüben das Liebesleben. Auch die Venus-Pluto-Konstellation am 8. November bringt sensible und schwierige emotionalen Momente für Vergebene und Singles. Doch sind es natürlich die Vergebenen, die besonderes auf der Hut sein müssen, um keine Krisen auszulösen.

Horoskop bringt Hoffnung und Unheil zugleich

Unsicherheiten im Liebesleben zu Monatsbeginn, bedingt durch die Einflüsse von der Venus und dem Mond muss sich ein weiteres Sternzeichen auf Liebespech einstellen. Auch der Stier leidet unter den Planetenkonstellationen am 8. November. Besonders unter dem Einfluss von Uranus spürt das Sternzeichen die Auswirkungen. Veränderungen in der eigenen Beziehung und Konflikte stehen auf dem Programm. Erst gegen Ende des Monats kann der Stier auf Besserungen hoffen. Dann stehen ihm Venus und Jupiter in harmonischem Einklang beiseite.

Für den Wassermann stellen Bindungen im Allgemeinen ein Problem im November dar. Emotionale Spannungen und der Wunsch nach Freiräumen könnten Konflikte in der Partnerschaft verstärken. Venus und Uranus sorgen am Monatsende sogar für das Risiko einer Trennung, falls keine Rücksicht genommen wird. Also Vorsicht!