Keine rosigen Aussichten: Für diese Sternzeichen wird es im November unangenehm

Wer in sein Horoskop blickt, erwartet allen voran positive Voraussagen für alle Aspekte des Lebens. Beruf, Finanzen, Gesundheit, Liebe – alles soll sich zum Guten wenden!

Doch das Horoskop ist kein Wunschkonzert. Einige Sternzeichen müssen sich im November auf körperliche und psychische Herausforderungen einstellen, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken könnten.

November-Horoskop wird zur Belastung

Hier erfährst du, welche Sternzeichen im November besonders auf sich Acht geben sollten.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Für Stier-Geborene wird es ein besonders herausfordernder Monat voller gesundheitlicher Tiefpunkte. Der erste Stichtag ist dabei der 5. November – der Vollmond bringt Stieren an diesem Datum einen besonders miesen und unruhigen Tag.

Obendrein bekommt der Stier im November noch den rückläufigen Uranus in Kombination mit dem Saturn zu spüren – Stress und Selbstzweifel sind die Folge. Und die belasten nicht nur deinen Geist, sondern auch deinen Körper.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Auch der Steinbock leidet unter dem rückläufigen Saturn. Im November kommen heftige mentale Belastungen auf das Sternzeichen zu, besonders auf Steinböcke aus der ersten Dekade. Sie sollten unbedingt auf Stressprävention achten und so gut es geht, die Ruhe bewahren. Ein innerer Ausgleich ist jetzt wichtiger denn je!

Das Durchhalten lohnt sich. Ende des Monats – ab dem 29. November – kehren wieder Ordnung und Stabilität im Leben des Steinbocks ein.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Der Wassermann startet voller Energie und Tatendrang in den November, wird jedoch durch Uranus schnell ausgebremst. Falsche Risikoeinschätzungen können am Ende tatsächlich negative gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

Besonders in der zweiten Novemberhälfte steigen die Risiken. Umso wichtiger ist es dann für den Wassermann, ganz bewusst auf den eigenen Körper zu hören, um sich nicht unnötigen Gefahren für Leib und Seele auszusetzen.