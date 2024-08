Horoskop: Sonne setzt ungeahnte Energien frei – SIE wachsen jetzt über sich hinaus

Dieses Horoskop hat es für Betroffene in sich! Klar, nicht jeder glaubt an Sternzeichen, Konstellationen und das Horoskop im Allgemeinen. Dabei ist es durchaus denkbar, dass bestimmte Sterne am Himmel, Konstellationen der Gestirne und auch der Mond auf das Gemüt schlagen.

Laut Horoskop steht vom 23. August bis zum 22. September die Sonne im Sternzeichen Jungfrau, beeinflusst alle Jungfrau-Geborene mit positiver Energie. Denn in dieser Zeit fließen alle kosmischen Einflüsse in die Jungfrau-Saison ein. Wozu das führt, und worauf Jungfrauen jetzt besonderen Wert legen, verrät eine nähere Betrachtung des Horoskops!

Horoskop: Sonne setzt ungeahnte Energien frei

Am 23. August beginnt die Jungfrau-Saison und hält bis zum 22. September an. Während dieser Zeit steht die Sonne im Sternzeichen Jungfrau und bringt spezifische Energie und Einflüsse mit sich. Die Jungfrau, ein Erdzeichen, ist bekannt für ihre analytische, detailorientierte und praktische Natur.

Merkur, der Planet der Kommunikation und des Denkens, regiert im August und September die Jungfrau, was ihre analytischen Fähigkeiten stärkt und klares Denken und effektive Kommunikation fördert. In dieser Saison kümmern sich Jungfrauen verstärkt um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Diese Periode ist ideal für detailorientiertes Arbeiten und akribische Planungen – jetzt werden Projekte perfektioniert.

Jungfrauen wachsen über sich hinaus

Mithilfe von Planet Merkur wird die rationale und logische Herangehensweise der Jungfrau gefördert und jetzt ist das Sternzeichen besonders gut darin, Probleme zu lösen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Jungfrauen fühlen sich vor allem im August eins mit der Natur, was zu Aktivitäten im Freien führt.

Das Sternzeichen Jungfrau darf sich in dieser Sommer-Saison auf Klarheit, Ordnung und die Chance zur Selbstverbesserung freuen. Die Stärkung ihrer natürlichen Fähigkeiten und die positiven planetaren Einflüsse machen diese Zeit zu einer besonders produktiven und harmonischen Phase.