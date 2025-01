Horoskop: Neumond macht alles möglich! Das bringt dir der Februar

Mit dem Neumond am 29. Januar kommt Schwung in das Leben der Sternzeichen. Jedes der zwölf Tierkreiszeichen wird durch den symbolischen Neubeginn beeinflusst und angestoßen, seine Sicht- und Verhaltensweisen zu verändern. Laut Horoskop erhält jeder einen kleinen Stups in die richtige Richtung.

Was das Horoskop, der Neumond und die Folgen für deinen Februar bereithalten? Das erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Neumond gibt den Anstoß zum Wandel

Der Neumond am 29. Januar steht im Wassermann. Kein Wunder, dass dieses Sternzeichen die Auswirkungen des Mondzyklus nun besonders zu spüren bekommen. Für ihn wird mit dem Ende des Januars eine kreative Phase eingeläutet. Das Luftzeichen strotzt nur so vor Energie und kann im Februar einen Neuanfang beginnen.

Fische hingegen werden ihre verträumte Art nutzen, um zielgerichtete Visionen, die sie von sich selbst haben, umzusetzen und sich nun so selbst neu zu definieren. Der nächste Neumond wird ihnen dann helfen, auch die letzten Steine aus ihrem Weg zum neuen Ich wegzuräumen.

Horoskop: Was macht der Neumond mit dir?

Widder gehen nach dem Neumond neue Wege. Stiere werden aus ihrer Komfortzone herausbefördert und Zwillinge sprudeln vor Ideen und der Lust auf Neues. Für Krebse hingegen wird der Februar zu einem schwierigen Monat. Sie müssen mit Vergangenem abschließen und endlich loslassen. Nur so können sie endlich eine neue Version von sich selbst entdecken – ohne Altlasten und emotionalem Gepäck. Vielleicht kann ihnen eine neue Frisur oder ein frischer Style dabei helfen.

Für den Löwen birgt der Neumond, da er in seinem Gegenzeichen steht, eine besondere Kraft. Das Feuerzeichen wagt in seinen Beziehungen oder auch bei verschiedenen Projekten neue Wege zu gehen und zu experimentieren. Auch die Jungfrau wird angehalten, ihren Perfektionismus abzulegen und aus ihren Routinen auszubrechen.

Die Waage spürt derweil neue Energie und fühlt sich inspiriert. Der Skorpion fühlt sich endlich frei. Einige Blockaden lösen sich und Überraschungen warten auf das Wasserzeichen. Dem Schützen kommen neue Ideen, die er festhalten und auch den Mut finden sollte, sie umzusetzen. Zu guter Letzt sollte auch der Steinbock mal über seinen Tellerrand hinausblicken und an seinen Visionen für das neue Jahr arbeiten.