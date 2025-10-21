Neumond in Waage – Harmonie pur für diese Sternzeichen

Wenn der Neumond im Sternzeichen Waage steht, eröffnen sich für viele Menschen Möglichkeiten auf einen Neubeginn und frische Energie – bestenfalls mit dem Ziel, an zwischenmenschlichen Beziehungen zu arbeiten und diese harmonischer zu gestalten.

Vom 19. bis zum 21. Oktober steht der Neumond im Zeichen der Waage. In dieser Zeit und in den darauffolgenden Tagen können gleich drei Sternzeichen in ihrem Horoskop besonders von dieser Konstellation profitieren.

Neumond in Waage: Jetzt ist Harmonie angesagt

Hier erfährst du, ob dein Sternzeichen aktuell ebenfalls von den Auswirkungen des Neumonds im Waage-Zeichen betroffen ist.

Waage (23. September bis 23. Oktober)

Wenn der Neumond in der Waage steht, dann lässt das selbstverständlich Waage-Geborene nicht kalt. Sie zeichnen sich sowieso schon von Natur aus durch ein starkes Harmonie- und Gerechtigkeitsempfinden aus – und können das in diesen Tagen verstärkt ausleben.

Vor allem der 21. Oktober wird für das Luftzeichen zum Glückstag. Von da an lohnt es sich, Chancen für neue Impulse im Alltag zu nutzen – vor allem in Beziehungen, egal ob feste Partnerschaften oder unter Freunden und Verwandten. Ein Neuanfang kann das Zwischenmenschliche hier und da deutlich harmonischer gestalten.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Auch Skorpione bekommen den Neumond in der Waage zu spüren. Das emotionale und loyale Sternzeichen zeigt in diesen Tagen eine erhöhte Sensibilität für zwischenmenschliche Beziehungen und spürt Krisen und Konfliktpotenzial entsprechend schnell auf.

Skorpion-Geborene dürfen sich daher auf ihre Intuition vertrauen. Wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, wählst du aktuell in den meisten Situationen die richtigen Schritte, um auf andere Menschen zuzugehen, ohne Verletzungen oder Streit zu riskieren.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Wenn es um Harmonie und Beziehungen geht, ist der sensible und fürsorgliche Krebs meist nicht weit. Das Wasserzeichen ist stets um die Zufriedenheit aller bemüht, die ihm nahe stehen – und da kommen die Tage des Neumonds in der Waage gerade recht.

Vor allem in Sachen Liebe und Romantik balanciert sich für den Krebs aktuell einiges aus. Es gelingt dem Sternzeichen, in den richtigen Situationen Nähe und Harmonie zu entwickeln – die perfekten Voraussetzungen für vertraute Zweisamkeit.