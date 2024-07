Horoskop: Neumond kommt mit voller Wucht – diese Sternzeichen krempeln jetzt ihr Leben um

Manchmal braucht es im Leben einfach einen Tapetenwechsel. Altlasten abwerfen, ein neues Kapitel aufschlagen. Sei es der Neuanfang nach einer gescheiterten Beziehung – oder ein frischer Start mit neuem Job in einer neuen Stadt. Doch meist sind derartige Schritte im Leben mit großen emotionalen Herausforderungen verbunden. Wie gut, wenn man in diesem Fall das Universum auf seiner Seite weiß.

Das Horoskop für Juli hat vor allem ein Ass im Ärmel: Denn am 6. Juli beginnt ein neuer Mondzyklus – der Neumond steht dann im Krebs. Und drei Sternzeichen werden das ganz deutlich zu spüren bekommen.

Horoskop: Neumond steht im Krebs

Wenn der Neumond im Krebs steht, wäre es merkwürdig, wenn das besagte Wasserzeichen nicht auch davon profitieren würde. Krebse, die von Natur aus bereits sehr emotional und sensibel sind, werden diese Zeit nun umso intensiver wahrnehmen.

Krebse schlagen neues Kapitel auf

Für Krebs-Geborene ist nun genau das möglich, was zu Beginn des Textes angesprochen wurde: Ein Neuanfang, die Heilung von alten Wunden – Blockaden im Gefühlsleben endlich überwinden und einen Neustart anpacken. Egal ob im Beruf oder im Privatleben – jetzt sind große Fortschritte möglich.

Was sind deine Wünsche und Ziele? Und welche Schritte musst du dafür gehen? Die neue Mondphase gibt dir als Krebs die Möglichkeit, hier endlich Klarheit zu bekommen und dein volles Potenzial zu entfalten.

Skorpione stehen vor großer Veränderung

Auch auf Skorpione kommt eine Zeit der Veränderung zu. Jetzt bietet sich die perfekte Gelegenheit, um den inneren Schweinehund zu überwinden und aus alten Mustern auszubrechen, die einen bisher zurückgehalten haben.

Dabei kommt man um das ein oder andere unangenehme Gespräch wahrscheinlich nicht umhin – schließlich braucht es manchmal eine tiefgehende Auseinandersetzung mit sich selbst, um zu erkennen, wo man sich ändern muss, um persönlich weiter zu wachsen. Am Ende kommt man aus diesen Momenten aber stets gestärkt hervor.

Kreativitäts-Feuerwerk bei Fischen

Und auch das nächste Wasserzeichen im Bunde darf sich freuen: Fische-Geborene sprudeln in dieser Zeit nur gerade so vor Inspiration und Kreativität. Was gäbe es für einen besseren Moment, um neue Projekte und Vorhaben in die Hand zu nehmen, als jetzt in dieser Neumond-Phase?

Bringe deine Gefühle zum Ausdruck, setze dich gerne auch auf künstlerische Art und Weise mit ihnen auseinander. Es wird dir helfen, besser zu verstehen, was du dir im Herzen wünschst, um glücklich zu sein. Davon profitierst am Ende nicht nur du, sondern auch die Menschen um dich herum.