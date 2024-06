Horoskop: Neumond macht alles möglich! Diese Sternzeichen trifft jetzt Amors Pfeil

Zwei Sternzeichen haben jetzt zum Neumond am 6. Juni großes Glück in der Liebe. Ihr Horoskop sieht große Veränderungen in ihrem Liebesleben voraus.

Gehörst auch du zu den Auserwählten? Das erfährst du, wenn du dir unser Horoskop zum Juni-Neumond 2024 durchliest.

Horoskop beschert 2 Sternzeichen Liebe pur

Der Neumond im Juni läutet für zwei Sternzeichen die Liebessaison ein. So steht ihnen in der Nacht auf Donnerstag (6. Juni) eine schicksalhafte Wende bevor. Eines der glücklichen Tierkreiszeichen ist der Zwilling. Bei ihnen läuft es in diesem Monat in allen Lebenslagen mehr als rund. Ob auf der Arbeit oder zu Hause – und nun auch in Sachen Liebe.

Wer in seiner Beziehung schon glücklich und zufrieden ist, kann sich jetzt über noch mehr Liebes-Glück freuen. Zeit zu zweit schweißt dich noch weiter mit deinem Partner zusammen und bestätigt dir einfach nur, bereits dein Perfect Match gefunden zu haben. Da können andere Paare schon neidisch werden. Und für Single-Zwillinge bietet der Neumond am 6. Juni eine einmalige Gelegenheit, die große Liebe zu finden.

Horoskop: Skorpione müssen jede Chance nutzen

Doch schweben Zwilling-Geborene im Juni nicht alleine auf Wolke sieben. Auch Skorpione können sich über eine wahre Gefühlsexplosion gefasst machen. So sollten sie diese Chance nicht verpassen, sondern für sich nutzen, solange der Liebesgott Amor noch an ihrer Seite verweilt.

Wer seine bessere Hälfte nämlich noch nicht gefunden hat, dürfte ihr nun zum Greifen nahekommen. Darum ist es nun umso wichtiger denn je, jeder Gelegenheit aufgeschlossen gegenüberzustehen und sich zu trauen. Es wäre doch schade, wenn du diese einmalige Chance vorüberziehen lassen würdest.