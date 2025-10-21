Nur die Ruhe bewahren – Mond und Neptun zeigen ihre ganze Kraft

In der Ruhe liegt die Kraft – und genau die können einige Sternzeichen in den kommenden Tagen tanken.

Mond und Neptun entfalten auf verschiedene Art ihre Wirkung – und können damit das Leben von gleich drei Sternzeichen spürbar beeinflussen. Für sie gilt nun: Innere Ruhe und auf sich selbst hören.

Trotz Mond und Neptun Ruhe bewahren

Wir verraten dir, welche Sternzeichen sich jetzt an welchem Himmelskörper orientieren müssen.

Waage (23. September bis 23. Oktober)

Nachdem der Neumond zuletzt im Sternzeichen Waage stand, spüren Waage-Geborene noch immer dessen Einfluss. Die natürliche Harmoniebedürftigkeit des Sternzeichens wird dadurch noch verstärkt.

Wenn du auf dein inneres Seelenleben hörst, kannst du neue Energie tanken – und in Beziehungen oder Hobby-/Arbeitsprojekten einen Neustart wagen. Je mehr du mit dir selbst im Reinen bist, desto leichter gelingt dir vieles.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Nach der Mond-Waage-Phase wandert der Mond ins Sternzeichen Skorpion, was beim Wasserzeichen für eine gesteigerte Sensibilität sorgt. Je weniger Stress du hast, desto mehr kannst du auf deine innere Intuition hören – und das eigene Handeln ruhig und besonnen überdenken.

Eine solche Auseinandersetzung mit dem eigenen Gefühlsleben kann dabei helfen, emotionale Lasten loszuwerden, die man bisher mit sich herumgetragen hat.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Nicht nur der Mond, sondern auch der Neptun zeigen ihre Wirkung – im Falle des Sternzeichens Fische ist eben jener Planet, der in unserem Sonnensystem am weitesten von der Sonne entfernt ist. Er bringt deine innere Gefühlswelt deutlich ans Licht.

Du wirst von mehreren intensiven Gefühlen übermannt, sie begleiten dich fast durchgehend durch deinen Tag. Umso wichtiger ist auch hier, innerer Ruhe zu finden und die Kontrolle zurück zu gewinnen. So kannst du deine Emotionen bestenfalls in kreative oder spirituelle Prozesse umwandeln.