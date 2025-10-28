Welcher Tag ist dein Glückstag? Sternzeichen schauen gebannt auf ihr November-Horoskop

Jedes Sternzeichen hat ein paar schöne Tage verdient. An drei Tagen im November ist es für alle zwölf Sternzeichen so weit: Drei Glückstage für jeden! Egal ob Widder, Skorpion oder Waage – an drei Terminen können sie sich besonders glücklich schätzen.
Und wann bist du dran? Das kannst du hier in unserem November-Horoskop nachlesen.
November-Glückstage für alle 12 Sternzeichen
Hier die Übersicht für alle zwölf Sternzeichen:
Widder:
- 14. November: Unterstützende Sonne-Energie bringt Optimismus, Energie und positive Wendungen
- 26. November: Der Einfluss von Mars verstärkt Tatendrang und bringt erfolgreiche Entscheidungen
- 30. November: Der Mond im eigenen Sternzeichen verleiht eine neue emotionale und körperliche Kraft
Stier:
- 6. November: Einfluss von Saturn bringt Klarheit und Wachstumsmöglichkeiten Horoskope
- 24. November: Venus stärkt emotionale Bindungen und lässt Singles sowie Paare in der Liebe aufblühen
- 29. November: Direkte Laufbahn von Merkur fördert positive Entwicklung im Beruf und schafft Ordnung
Zwillinge:
- 10. November: Einfluss von Uranus bringt frischen Wind und positive Energie Horoskope
- 17. November: Merkur und Pluto-Konstellation bietet Erkenntnisse und berufliche Fortschritte Horoskope
- 30. November: Venus-Neptun-Energie fördert Leidenschaft und emotionale Tiefe Horoskope
Krebs:
- 5. November: Vollmond im Stier stärkt das Selbstvertrauen und sorgt für emotionale Klarheit
- 17. November: Unterstützung durch Merkur und Pluto bringt Erfolg in beruflichen und persönlichen Gesprächen
- 25. November: Einfluss von Neptun verstärkt Romantik und Harmonie in der Liebe
Löwe:
- 10. November: Mond-Einfluss im eigenen Sternzeichen sorgt für starke emotionale und mentale Klarheit
- 16. November: Mars verstärkt die Energien und lässt den Löwen voller Tatendrang und Motivation durchstarten
- 23. November: Kombination aus Sonne und Pluto eröffnet Möglichkeiten und neue Chancen
Jungfrau:
- 6. November: Klarheit durch Saturn stärkt die Gesundheit und das Wohlbefinden
- 15. November: Positive Entscheidungen durch gute finanzielle Planung bringen Erfolg
- 24. November: Merkur bietet Unterstützung durch innovative Gedanken und Ideen
Waage:
- 2. November: Einfluss von Uranus bringt klare Signale für positive Entwicklungen
- 13. November: Venus fördert die romantischen Aspekte und gibt der Liebe einen Energie-Boost
- 25. November: Merkur stärkt die Verhandlungskompetenz und bringt gute berufliche Ergebnisse
Skorpion:
- 2. November: Pluto verleiht Stärke und eröffnet dir neue berufliche Möglichkeiten
- 17. November: Vertraue auf deine instinktiven Entscheidungen durch harmonische planetare Einflüsse
- 20. November: Der Neumond gibt dir Energie und Klarheit, um neue Projekte zu starten und Erfolg zu haben
Schütze:
- 6. November: Jupiter verstärkt positive Energien und bringt Erfolg
- 20. November: Deine Willenskraft wird durch energetische Konstellationen gestärkt
- 22. November: Sonne-Einfluss bringt dir Begeisterung für neue Chancen und persönliches Wachstum
Steinbock:
- 15. November: Merkur stärkt Konzentration und sorgt für neue berufliche Möglichkeiten
- 22. November: Klarheit durch eine Saturn und Merkur-Kombination führt zu beruflichem Erfolg
- 29. November: Direkte Laufbahn von Saturn bringt Stabilität und positive Energie
Wassermann:
- 20. November: Uranus und Neptun fördern kreative Energie und positive Wendungen in der Liebe
- 25. November: Mond im Wassermann stärkt emotionales und mentales Wohlbefinden
- 29. November: Merkur wird direktläufig, was beruflich und emotional für mehr Ordnung sorgt
Fische:
- 6. November: Saturn bringt positive Stabilität für mentale und physische Gesundheit
- 20. November: Neptun und Uranus stärken harmonisches und kreatives Denken
- 30. November: Pluto bringt Stärke und beruflichen Erfolg