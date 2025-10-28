Welcher Tag ist dein Glückstag? Sternzeichen schauen gebannt auf ihr November-Horoskop

Jedes Sternzeichen hat ein paar schöne Tage verdient. An drei Tagen im November ist es für alle zwölf Sternzeichen so weit: Drei Glückstage für jeden! Egal ob Widder, Skorpion oder Waage – an drei Terminen können sie sich besonders glücklich schätzen.

Und wann bist du dran? Das kannst du hier in unserem November-Horoskop nachlesen.

November-Glückstage für alle 12 Sternzeichen

Hier die Übersicht für alle zwölf Sternzeichen:

Widder:

14. November: Unterstützende Sonne-Energie bringt Optimismus, Energie und positive Wendungen

Unterstützende Sonne-Energie bringt Optimismus, Energie und positive Wendungen 26. November: Der Einfluss von Mars verstärkt Tatendrang und bringt erfolgreiche Entscheidungen

Der Einfluss von Mars verstärkt Tatendrang und bringt erfolgreiche Entscheidungen 30. November: Der Mond im eigenen Sternzeichen verleiht eine neue emotionale und körperliche Kraft

Stier:

6. November: Einfluss von Saturn bringt Klarheit und Wachstumsmöglichkeiten

Einfluss von Saturn bringt Klarheit und Wachstumsmöglichkeiten
24. November: Venus stärkt emotionale Bindungen und lässt Singles sowie Paare in der Liebe aufblühen

Venus stärkt emotionale Bindungen und lässt Singles sowie Paare in der Liebe aufblühen 29. November: Direkte Laufbahn von Merkur fördert positive Entwicklung im Beruf und schafft Ordnung

Zwillinge:

10. November: Einfluss von Uranus bringt frischen Wind und positive Energie

Einfluss von Uranus bringt frischen Wind und positive Energie
17. November: Merkur und Pluto-Konstellation bietet Erkenntnisse und berufliche Fortschritte

Merkur und Pluto-Konstellation bietet Erkenntnisse und berufliche Fortschritte
30. November: Venus-Neptun-Energie fördert Leidenschaft und emotionale Tiefe

Krebs:

5. November: Vollmond im Stier stärkt das Selbstvertrauen und sorgt für emotionale Klarheit

Vollmond im Stier stärkt das Selbstvertrauen und sorgt für emotionale Klarheit 17. November: Unterstützung durch Merkur und Pluto bringt Erfolg in beruflichen und persönlichen Gesprächen

Unterstützung durch Merkur und Pluto bringt Erfolg in beruflichen und persönlichen Gesprächen 25. November: Einfluss von Neptun verstärkt Romantik und Harmonie in der Liebe

Löwe:

10. November: Mond-Einfluss im eigenen Sternzeichen sorgt für starke emotionale und mentale Klarheit

Mond-Einfluss im eigenen Sternzeichen sorgt für starke emotionale und mentale Klarheit 16. November: Mars verstärkt die Energien und lässt den Löwen voller Tatendrang und Motivation durchstarten

Mars verstärkt die Energien und lässt den Löwen voller Tatendrang und Motivation durchstarten 23. November: Kombination aus Sonne und Pluto eröffnet Möglichkeiten und neue Chancen

Jungfrau:

6. November: Klarheit durch Saturn stärkt die Gesundheit und das Wohlbefinden

Klarheit durch Saturn stärkt die Gesundheit und das Wohlbefinden 15. November: Positive Entscheidungen durch gute finanzielle Planung bringen Erfolg

Positive Entscheidungen durch gute finanzielle Planung bringen Erfolg 24. November: Merkur bietet Unterstützung durch innovative Gedanken und Ideen

Waage:

2. November: Einfluss von Uranus bringt klare Signale für positive Entwicklungen

Einfluss von Uranus bringt klare Signale für positive Entwicklungen 13. November: Venus fördert die romantischen Aspekte und gibt der Liebe einen Energie-Boost

Venus fördert die romantischen Aspekte und gibt der Liebe einen Energie-Boost 25. November: Merkur stärkt die Verhandlungskompetenz und bringt gute berufliche Ergebnisse

Skorpion:

2. November: Pluto verleiht Stärke und eröffnet dir neue berufliche Möglichkeiten

Pluto verleiht Stärke und eröffnet dir neue berufliche Möglichkeiten 17. November: Vertraue auf deine instinktiven Entscheidungen durch harmonische planetare Einflüsse

Vertraue auf deine instinktiven Entscheidungen durch harmonische planetare Einflüsse 20. November: Der Neumond gibt dir Energie und Klarheit, um neue Projekte zu starten und Erfolg zu haben

Schütze:

6. November: Jupiter verstärkt positive Energien und bringt Erfolg

Jupiter verstärkt positive Energien und bringt Erfolg 20. November: Deine Willenskraft wird durch energetische Konstellationen gestärkt

Deine Willenskraft wird durch energetische Konstellationen gestärkt 22. November: Sonne-Einfluss bringt dir Begeisterung für neue Chancen und persönliches Wachstum

Steinbock:

15. November: Merkur stärkt Konzentration und sorgt für neue berufliche Möglichkeiten

Merkur stärkt Konzentration und sorgt für neue berufliche Möglichkeiten 22. November: Klarheit durch eine Saturn und Merkur-Kombination führt zu beruflichem Erfolg

Klarheit durch eine Saturn und Merkur-Kombination führt zu beruflichem Erfolg 29. November: Direkte Laufbahn von Saturn bringt Stabilität und positive Energie

Wassermann:

20. November: Uranus und Neptun fördern kreative Energie und positive Wendungen in der Liebe

Uranus und Neptun fördern kreative Energie und positive Wendungen in der Liebe 25. November: Mond im Wassermann stärkt emotionales und mentales Wohlbefinden

Mond im Wassermann stärkt emotionales und mentales Wohlbefinden 29. November: Merkur wird direktläufig, was beruflich und emotional für mehr Ordnung sorgt

Fische: