  4. Welcher Tag ist dein Glückstag? Sternzeichen schauen gebannt auf ihr November-Horoskop

Welcher Tag ist dein Glückstag? Sternzeichen schauen gebannt auf ihr November-Horoskop

Drei Glückstage für jeden! Im November-Horoskop stehen den zwölf Sternzeichen wieder je eine Handvoll glückliche Tage bevor.

Jedes Sternzeichen hat ein paar schöne Tage verdient. An drei Tagen im November ist es für alle zwölf Sternzeichen so weit: Drei Glückstage für jeden! Egal ob Widder, Skorpion oder Waage – an drei Terminen können sie sich besonders glücklich schätzen.

Und wann bist du dran? Das kannst du hier in unserem November-Horoskop nachlesen.

November-Glückstage für alle 12 Sternzeichen

Hier die Übersicht für alle zwölf Sternzeichen:

Widder:

  • 14. November: Unterstützende Sonne-Energie bringt Optimismus, Energie und positive Wendungen
  • 26. November: Der Einfluss von Mars verstärkt Tatendrang und bringt erfolgreiche Entscheidungen
  • 30. November: Der Mond im eigenen Sternzeichen verleiht eine neue emotionale und körperliche Kraft

Stier:

  • 6. November: Einfluss von Saturn bringt Klarheit und Wachstumsmöglichkeiten Horoskope
  • 24. November: Venus stärkt emotionale Bindungen und lässt Singles sowie Paare in der Liebe aufblühen
  • 29. November: Direkte Laufbahn von Merkur fördert positive Entwicklung im Beruf und schafft Ordnung

Zwillinge:

  • 10. November: Einfluss von Uranus bringt frischen Wind und positive Energie Horoskope
  • 17. November: Merkur und Pluto-Konstellation bietet Erkenntnisse und berufliche Fortschritte Horoskope
  • 30. November: Venus-Neptun-Energie fördert Leidenschaft und emotionale Tiefe Horoskope

Krebs:

  • 5. November: Vollmond im Stier stärkt das Selbstvertrauen und sorgt für emotionale Klarheit
  • 17. November: Unterstützung durch Merkur und Pluto bringt Erfolg in beruflichen und persönlichen Gesprächen
  • 25. November: Einfluss von Neptun verstärkt Romantik und Harmonie in der Liebe

Löwe:

  • 10. November: Mond-Einfluss im eigenen Sternzeichen sorgt für starke emotionale und mentale Klarheit
  • 16. November: Mars verstärkt die Energien und lässt den Löwen voller Tatendrang und Motivation durchstarten
  • 23. November: Kombination aus Sonne und Pluto eröffnet Möglichkeiten und neue Chancen

Jungfrau:

  • 6. November: Klarheit durch Saturn stärkt die Gesundheit und das Wohlbefinden
  • 15. November: Positive Entscheidungen durch gute finanzielle Planung bringen Erfolg
  • 24. November: Merkur bietet Unterstützung durch innovative Gedanken und Ideen

Waage:

  • 2. November: Einfluss von Uranus bringt klare Signale für positive Entwicklungen
  • 13. November: Venus fördert die romantischen Aspekte und gibt der Liebe einen Energie-Boost
  • 25. November: Merkur stärkt die Verhandlungskompetenz und bringt gute berufliche Ergebnisse

Skorpion:

  • 2. November: Pluto verleiht Stärke und eröffnet dir neue berufliche Möglichkeiten
  • 17. November: Vertraue auf deine instinktiven Entscheidungen durch harmonische planetare Einflüsse
  • 20. November: Der Neumond gibt dir Energie und Klarheit, um neue Projekte zu starten und Erfolg zu haben

Schütze:

  • 6. November: Jupiter verstärkt positive Energien und bringt Erfolg
  • 20. November: Deine Willenskraft wird durch energetische Konstellationen gestärkt
  • 22. November: Sonne-Einfluss bringt dir Begeisterung für neue Chancen und persönliches Wachstum

Steinbock:

  • 15. November: Merkur stärkt Konzentration und sorgt für neue berufliche Möglichkeiten
  • 22. November: Klarheit durch eine Saturn und Merkur-Kombination führt zu beruflichem Erfolg
  • 29. November: Direkte Laufbahn von Saturn bringt Stabilität und positive Energie

Wassermann:

  • 20. November: Uranus und Neptun fördern kreative Energie und positive Wendungen in der Liebe
  • 25. November: Mond im Wassermann stärkt emotionales und mentales Wohlbefinden
  • 29. November: Merkur wird direktläufig, was beruflich und emotional für mehr Ordnung sorgt

Fische:

  • 6. November: Saturn bringt positive Stabilität für mentale und physische Gesundheit
  • 20. November: Neptun und Uranus stärken harmonisches und kreatives Denken
  • 30. November: Pluto bringt Stärke und beruflichen Erfolg